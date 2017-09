Ciudadanos consigue que Albacete luzca una gran bandera de España tras 'colar' su enmienda en un tenso pleno

Polémico y tenso pleno consistorial en la ciudad manchega

Con los votos a favor de PP y un concejal no adscrito

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete ha conseguido sacar adelante la moción en la que pedía la instalación de una gran bandera de España en una vía principal de la ciudad para rendir homenaje a la Democracia, con los votos favorables de Partido Popular y el concejal no adscrito, y tras un debate polémico y tenso por parte del resto de grupos.

Tras un minuto de silencio en "honor y memoria" del torero recientemente fallecido Dámaso González, se iniciaba un pleno en el que lo más polémico ha sido el debate sobre esta moción.

La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha explicado que la intención de su propuesta "no es otra" que "reconocer el esfuerzo de todos los españoles" por conseguir un país democrático, mediante la instalación de la bandera en la Avenida de España el próximo 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día internacional de la Democracia, después de que el concejal socialista Manuel Martínez, la acusara de presentar la moción para "justificarse ante sus votantes" por la proximidad de unas elecciones, y por "su postura" ante la consulta catalana del próximo mes de octubre.

"No nos creemos que su único objetivo sea colocar una bandera", ha señalado el edil socialista, "les tenían que decir a sus votantes que siguen aquí porque se acercan las elecciones y tienen que quitarse las caretas, porque con esta propuesta se demuestra que son un partido que se sienta en la derecha". Y ha añadido que, a pesar de abstenerse en su propuesta, "no entienden el debate abierto en torno a la bandera", cuando en Albacete "no hay problemas ni debates abiertos" en torno al territorialismo.

Desde el Grupo Municipal Socialista, contrarios a la iniciativa de la formación naranja, han propuesto que en lugar de la bandera se erigiera un monumento a la democracia basado en la Constitución como texto.

Por su parte, el Partido Popular, que sí ha votado a favor, ha planteado la posibilidad de instalar la bandera en otra ubicación aunque finalmente se ha decidido el lugar propuesto por Ciudadanos si las condiciones técnicas lo permiten.

"La bandera no protege la democracia"

El único grupo que ha votado en contra ha sido Ganemos Albacete. Su nuevo portavoz, Álvaro Peñarrubia -que recoge el relevo en el cargo de su compañera Victoria Delicado- ha sido el más crítico al asegurar que "ninguna bandera es garante de la democracia" ni "la bandera es ninguna vacuna protectora de la democracia".

"No nos gusta el patriotismo que detectamos en su propuesta", ha continuado Peñarrubia que además ha añadido que "está enmarcada en el conflicto de Cataluña" por lo que no iban a entrar en el juego de "quien tenga la bandera más grande".

La portavoz de Ciudadanos se ha defendido, asegurando que "no hay que tener complejos en decir que la democracia se puede representar con una bandera" y que su intención es que este símbolo no quede solo para las instituciones, si no que se "saque a la calle" para todos los ciudadanos.

