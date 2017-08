770 420

Los Mossos y el Govern admiten que recibieron avisos sobre La Rambla, pero a ninguno se le dio credibilidad

Un medio asegura que la CIA avisó a finales de mayo de un ataque

Fuentes antiterroristas confirman la recepción de dicho aviso

Govern, Assange y Wikileaks ponen en duda que provenga de la CIA

Este jueves saltaba a la luz que a finales de mayo la CIA habría enviado un aviso a los Mossos, a Interior y al CNI sobre un posible atentado este verano en La Rambla de Barcelona del autodenominado Estado Islámico. Si bien fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado la recepción de dicho aviso, el Govern y los Mossos han comparecido para asegurar que no hay pruebas fiables de que este texto procediese de la CIA y que si bien recibieron varios avisos de diverso origen sobre un atentado este verano en la Ciudad Condal, a ninguno se le otorgó credibilidad tras el análisis por parte de las autoridades competentes.

"Días después de los atentados, el Estado nos informó de que ninguno de los avisos recibidos tenía relación directa con los ataques terroristas del 17 de agosto. Cualquier aviso que recibimos es tratado de manera seria y con profundidad", ha asegurado a este respecto el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

El Periódico de Cataluña publicaba este jueves una nota que en teoría la CIA habría enviado a los Mossos y al CNI y en la que se alertaba de un atentado. "Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo del 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y Ash-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla".

Esa comunicación fue recibida por los Mossos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en el que también participa la policía catalana.

Un mensaje sobre el que además la Policía Nacional alertó ese mismo día al jefe de Información de los Mossos, Manel Castellvi, según fuentes antiterroristas, pero que debido a su poca concreción no era válido para comenzar una investigación, aunque sí para reforzar la medidas de seguridad ciudadanas y quizás evitar así el ataque que se produjo el pasado 17 de agosto.

Y es que en esa alerta de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no figuraba ningún dato, como filiaciones, direcciones o matrículas de vehículos, que pudiera ser utilizado para iniciar una investigación o más allá de la mera prevención en materia de seguridad ciudadana que, recuerdan las fuentes, es competencia exclusiva de los Mossos en Cataluña.

El Govern lo desmiente

Pero este mediodía, el conseller de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, en una rueda de prensa motivada por estas informaciones, ha negado la veracidad de la información del diario catalán asegurando que el documento que muestra "es un montaje que el propio director del medio reconoce" y que fue montado en bases a diferentes informaciones que llegaron a la redacción.

En este sentido, ha negado que los Mossos tengan una relación directa con la CIA y ha hablado de una "campaña de desprestigio contra los Mossos, que han realizado una labor excelente".

Forn sí que ha reconocido que han recibido "decenas de avisos de posibles actos en muchos puntos de Cataluña como centros de culto, infraestructuras, conciertos y grandes aglomeraciones, entre ellos también La Rambla y la Sagrada Familia", pero que tanto el Gobierno central de España como el de Cataluña no los consideraron veraces tras su análisis. A pesar de ello, ha asegurado, se reforzó la presencia de agentes en La Rambla. El conseller ha insistido en que los mossos reciben a diario decenas de avisos y que siempre son trasladadas a las autoridades competentes para su estudio, pero que en las mesas de evaluación de peligro terrorismo del 25 de mayo y del 8 de junio no se habló en ningún momento de esta supuesta alerta de la CIA.

En esta rueda de prensa también ha hablado el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que ha criticado duramente la labor del El Periódico asegurando que pretende desprestigiar el trabajo del cuerpo policial autonómico ofreciendo una información falsa que puede alertar innecesariamente a la población. "Nos ha tildado directamente de mentirosos", ha asegurado visiblemente enfadado Trapero.

El mayor ha vuelto a insistir en la idea de que los cuerpos de seguridad reciben decenas de avisos sobre posibles ataques y que a ninguno se le dio veracidad. Y además ha incidido en que el origen de esa comunicación que recoge El Periódico no es la CIA.

Las dudas de Wikileaks

Otra de las primeras reacciones tras publicarse la información de El Periódico ha sido la de Wikileaks y su fundador, Julian Assange. Ambos han cuestionado la veracidad de la noticia, asegurando que la redacción y la literalidad de la nota no se asemejan a otras de la CIA.

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl — WikiLeaks (@wikileaks) 31 de agosto de 2017

This appears to be modified or fabricated. The use of Spanish language quote marks '<<', '>>' in an English CIA report is very suspicious. — Julian Assange ???? (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017

Note that the << >> marks are Spanish quoting style and are unusual to see used like this in an English language CIA document. — Julian Assange ???? (@JulianAssange) 31 de agosto de 2017

PUBLICIDAD