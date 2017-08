Maroto indigna al independentismo al juntar la estelada y la bandera de Daesh en un mismo 'tuit'

Tranquilo Sr. Maroto y compañía. Si ustedes me dicen que hay temas más importantes y que por ello olvide su arraigada corrupción, cuenten con ello...



Si no lo veo no lo creo, cada día tengo más claro que nos consideran su rebaño de borregos.



Pues no. Mis prioridades para mis preocupaciones las decido yo, y cada vez me preocupa más el afán de manipulación de su partido.



Si llega el día en que los acérrimos venzan ese miedo que les da cambiar de inclinación política, el batacazo puede ser de órdago. Yo ya lo hice hace algún tiempo