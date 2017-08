El Govern esquiva la presión de la CUP y retrasa las leyes de ruptura

Una opinión.



Creo que como ciudadano español tengo derecho a opinar sobre cualquier tema relacionado con España, mi país, siempre que lo haga con el debido respeto.



Conozco Cataluña, he trabajado allí y tengo familia que vive en esta región desde hace más de 50 años. Y creo que con conocimiento de causa puedo decir que hay independentistas de buena voluntad y de mala. A los primeros no les agrada como se está llevando este tema y cuál es el desenlace al que se quiere llegar: una República sin separación de poderes, donde habría que pagar unos impuestos estratosféricos para pagar ejército, mossos, funcionariado, servicios ahora estatales…. Estas personas por término general querían que se celebrase una consulta, pactada con el Estado y con posibilidad de votar libremente ambas opciones, con garantía en cuanto a censos, recuentos de votos, etc. Y si triunfaba el SI, organizar entre todos los partidos catalanes una Constitución Democrática abierta a todos.



Los independentistas de mala voluntad quieren imponer sus tesis, cargarse el Estado de Derecho y a cambio una republica tipo Venezuela, donde controlen todo el poder y se victimicen respecto a España continuamente. Les da igual que se empobrezca el ciudadano, salir de Europa y el euro. Son anti-sistema y ese es su objetivo, terminar con una república neo-comunista gestionada por ellos. Para okupas y otros personajes una gran oportunidad. Sobre el comunismo no hay más que ver a dónde conduce históricamente. Muy pocos se quieren imponer a muchos. La CUP tiene prisa, para movilizarse en la Diada y presentarla como un plebiscito. El ciudadano dejaría un estado Democrático como España y se apuntaría a una incierta República.



Parte de mi familia empieza a pensar dejar Cataluña y emigrar a España, ante tanta inseguridad que se avecina. Se sienten desamparados y abandonados por el Estado.



En mi modesta opinión, y ya termino, es preciso parar esta locura, hacer unas elecciones y después sentarse a negociar (que es ceder por ambas partes) el encaje de Cataluña en el Estado, de forma que se satisfaga a la mayoría de Ciudadanos. Esta negociación debía haberse producido antes, con el Sr, Mas, pero ambas partes han mostrado un talante poco propicio a dialogar. Solo con veredictos del tribunal Constitucional esto no se arregla.



Gracias por publicarlo, gracias por leerlo.