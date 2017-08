El mosso que recibió un correo de la Policía belga sobre el imán contestó cuando Es Satty ya estaba en Ripoll

Vamos, resumiendo:



- la policía nacional (no los policías "de a pie" sino más bien los "niveles políticos" que mandan en la policía nacional) no le da a la policía catalana información sensible de un potencial terrorista que tienen por allí



- también se exluye a la policia catalana del acceso de información internacional (europol, etc.), alegando que las competencias son de la poolicia nacional, mientras que a la ertxaina si se le permite el acceso porque los vascos apoyaron al PP en la presentación de los presupuestos generales del estado



- desde Bélgica un conocido de un miembro de la policía catalana le pregunta si le puede decir algo sobre una persona (solo "si sabe algo", sin avisar en ningún momento de que podría ser un posible terrorista) a lo que responde que no tiene información alguna sobre la persona



- nadie (nigún político / mando político de las fuerzas de seguridad de España) informa a la policía catalana de las sospechas sobre este individuo



- finalmente, para rematar, desde algunos sectores se dice que la culpa es de la policía catalana, que no ha hecho nada sabiéndolo... ¿sabiendo qué? esa persona era un ciudadano extrangero más, del cual no se tenía constancia alguna de ninguna actividad... POR QUE NADIE SE DIGNO A DECIR QUE ERA UN POSIBLE TERRORISTA, Y QUE INCLUSO LA POLICIA NACIONAL LE HABIA PINCHADO EL TELEFONO Y LO HABIA INVESTIGADO !!!



Y aún hay quien niega lo que dijo el trapero ese, de que la información no fluye... ¡ qué asco de política !



Señores políticos, por no compartir información con la policía catalana hay muertos. ¿Pueden dormir bien?



No me extraña que los catalanes quieran irse. Los de Murcia tambíen empezamos a tener ganas de irnos.