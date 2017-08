El PSOE deja claro que no es momento de otra moción de censura y pide a Podemos que no "amenace" con ello

El Pedrito va entrando en razón, no se si es de motu propio o aconsejao, pero es lo que toca si quiere no dinamitar el Psoe, por cierto, que el Rajao se aplique y no defraude con esto si no quiere cargarse definitivamente su partido y quedar como una sabandija cobarde. Millones de españoles, los que de verdad mantenemos este tinglao, no los chupa pagas, estamos a la expectativa y empezamos a mosquearnos.