La CUP presiona a JxSí para aprobar la leyes de referéndum y de ruptura antes de la Diada

El Govern sopesa aprobar la ley del referéndum con un decreto ley

Rajoy trata a los catalanes "como súbditos" por no dejarles votar

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha advertido este martes a JxSí de que las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica deben aprobarse antes de la Diada del 11 de septiembre: "Vamos tarde".

"Estamos optando por una estrategia de las astucias cuando tendríamos que optar por la participación", ha dicho en rueda de prensa, y ha recordado que la campaña del referéndum comenzará pocos días después de la Diada y que para entonces la gente debe saber que la determinación de celebrar el referéndum existe.

Después de que la Mesa de este martes no haya incluido votar estas leyes en el pleno de la próxima semana, los 'cupaires' defienden que lo que se pretende es aprobar leyes en una cámara legislativa, algo que califican de normal en democracia, por lo que piden que se haga de forma ordinaria.

Horas antes de la comparecencia de Boya y de la decisión de la Mesa, la también diputada de la CUP en el Parlamento catalán Gabriela Serra había pedido que tanto la ley de transitoriedad jurídica como la del referéndum se aprueben en el próximo pleno de la Cámara catalana, que tendrá lugar el 6 y 7 de septiembre.

En una entrevista en Catalunya Ràdio Serra ha argumentado que la aprobación de las dos leyes en el próximo pleno "obligaría al Gobierno a salir y decir qué mecanismos tiene para parar" el referéndum y la ley de transitoriedad, y ha añadido que de esta respuesta dependerá el nivel de participación del referéndum.

Tres opciones

Las opciones que se barajan son: que la Mesa las acepte a trámite para votarlas en el pleno o que los grupos pidan su inclusión durante el plenario o que se tramite por decreto ley -la CUP descarta esta opción-.

"Debe ser este Parlament el que debe aprobar esta ley. Estamos en contra del decreto ley si no es que hay alguna medida represiva del Gobierno contra los miembros de la Mesa", según Boya, que considera que las medidas del Ejecutivo central hasta ahora no han ido más allá de la gesticulación.

También exige al Govern que explique los problemas de logística que puedan tener y quién los genera: "Expliquemos que el Estado español nos hace boicot en algunas cosas, expliquemos quién nos roba las garantías".

El Govern no descarta el decreto ley

Desde el Gobierno catalán, su portavoz Jordi Turull ha dicho que el Ejecutivo no descarta aprobar la ley del referéndum mediante un decreto ley en vez de la vía parlamentaria.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha detallado que otra opción es la del artículo 81.3 del reglamento del Parlamento catalán, que permite introducir votaciones 'exprés' de última hora en el pleno, y permitiría a JxSí y la CUP sortear la impugnación por parte del Estado.

Preguntado por qué se plantea aprobar la ley del referéndum fuera del Parlamento regional, ha defendido que "lo importante no es el cómo, sino lo que se está aprobando", y ha asegurado que el Gobierno catalán no dará detalles de la operativa del 1-O hasta que no se convoque.

Además, Turull ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trata a los catalanes "como súbditos" por no dejarles votar en un referéndum, y le ha acusado de no aportar ninguna propuesta para seducirles ni explicarles si tiene alguna oferta para ellos.

