República catalana, amnistía para independentistas y nueva Justicia: la ley de ruptura, punto por punto

Esto va en serio



Aunque el gobierno del PP nunca se lo ha creído, esto va en serio.



No voy a entrar en la enésima afirmación de que se aplicará la ley. Vemos que nunca se producen respuestas proporcionales al desafío, y así este ha ido “in crecendo”.



Yo soy de los que dan por hecho que la república Catalana se va a proclamar si o si. Otra cosa es que sea buena para los catalanes, que yo creo que no.



La Ley habla ya de confiscar los bienes del Estado y aeropuertos y ferrocarriles. Esos bienes pertencen a todos los españoles y no se nos pueden robar así como así. Esto abre la puerta a confiscaciones futuras, aduciendo por ejemplo que eres español y no puedes tener propiedades en Cataluña. Me imagino que viene de la CUP, dispuesta a imponer un neo-comunismo y un régimen dictatorial en esa insula bartaria que puede ser Cataluña.



Nada se dice de separación de poderes o libertades democráticas o de opinión. Lo que sabemos es que los medios que no pasen por el aro, no recibirán subvenciones.



Mossos, pagados por los PGE, es decir por todos los españoles y que han prometido la constitución. ¿De parte de quien van a estar?. Creo que está claro.



¿Y la deuda pública?. Claro de eso no quieren saber nada, es un problema español-



Los economistas imparciales auguran una caída del PIB catalán entre el 20 y el 25% tras la recesión y de un 10% el español.



Para terminar mi asombro total de la pasividad del gobierno del estado todos estos años.



Por cierto, ¿han tenido acceso las fuerzas de seguridad del Estado a la furgoneta del atentado, ¿ Creo que la respuesta es NO. ¿Qué se ocultaba en ella?, ¿Cómo ha desaparecido de repente?. Un misterio mayor que las pruebas del 11 M.



El futuro próximo resulta inquietante. Ni una mención a la corrupción, por supuesto.



¿Qué naciones reconocerán a esta estrafalaria república?. Os sorprendereís de quienes son sus amigos.



¿Y cuando quiera anexionarse los “Paises Catalanes”. ¿Se les van a dar gratis también?-



The spanish Observer.