Medio millón de personas desborda el centro de Barcelona en una marcha con pitos al Rey, esteladas y sin manifiesto

Independentistas de medio pelo que no ven porque no quieren ver.



Si hay culpas de esto esta en la actuacion mediocre de los mossos que no supieron ver el peligro, o en la generalitat catalana que se ha dedicado a fomentar la inmigracion islamica para potenciar el movimiento independentista, sabeedores de que tienen una cultura totalmente distinta la española y asi les eria mas facil.



Lo de la venta de armas me hace gracia, es un negocio y casi todos los paises fabrican y venden pero no se puede culpar a un pais del uso que se las da al igual que no se puede culpar a un fabricante de automoviles porque hoy en dia los usen para atropellar a la gente.



Sobre el apoyo de la monarquia a la corona Saudi, veo mucho mas preocupante el apoyo de la CUP por ejemplo a autenticos terroristas o la falta de condena al terrorismo, o el no querer firmar el manifiesto contra el terrorismo o todas esas defensas que se hacen por hacion o omision a favor del terrorismo y de los terroristas. Si quieres ver culpables empieza por todos esos que lo justifican bucando escusas como lo malo que es occidente.