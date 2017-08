Los ocho indicios que los Mossos ignoraron en los atentados

No creo que nadie con un mínimo de memoria y sentido común pueda extrañarse del tono y contenido de muchos de los comentarios aquí vertidos y que poco o nada tienen que ver con la realidad. Probablemente ello se debe a que el titular es claramente tendencioso y el contenido del artículo parece como mínimo intencionadamente confuso.



No enumera uno por uno los "ocho indicios que los Mossos ignoraron", por lo que cuando intentas seguir el hilo para encontrarlos dificilmente los identificas. En concreto, casi la primera mitad del artículo se dedica a relatar unos hechos ocurridos hace 12 años que involucraban al tristemente famoso iman de Ripoll, cuya investigación llevó la Policía Nacional y la Audiencia Nacional, para al final acabar diciendo que "los jueces no pudieron procesarle". En el siguiente supuesto que los Mossos ignoraron, empieza el párrafo diciendo "Este episodio se suma a otros desconocidos por los Mossos, como sus antecedentes por intentar entrar más de 100 kilos de hachís en España en 2010, lo que le supuso cuatro años de prisión en Ceuta y Castellón". Sobre este caso concreto sólo recordar: "El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón revocó en 2015 una orden de extradición del imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, por su "evidente arraigo laboral y esfuerzos para integrarse en España". Por su parte, la Abogacía del Estado no recurrió la decisión judicial. Según el fallo de 2015, la condena estaba relacionada con un hecho delictivo aislado y cometido un lustro atrás y el juez aplica la jurisprudencia europea. Según esta, para expulsar a un extranjero residente de larga duración condenado a más de un año de prisión, debe existir una "amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública".



La Abogacía del Estado, en representación de la Subdelegación del Gobierno, no recurrió la decisión judicial y el juzgado castellonense estimó así el recurso interpuesto por Es Satty."



El tercer supuesto indicio, se refiere a la petición de información de un policía local belga sobre el ya mencionado iman. Parece claro que aunque los mossos hubieran tenido acceso a la información detallada anteriormente lo único que podían haber contestado es que en el año 2005 la Audiencia Nacional le había investigado pero que no lo había procesado, y que a pesar de haber sido condenado por tráfico de drogas en el 2010 y haber estado en prisión hasta el 2014, no había sido explusado de España por su "evidente arraigo laboral y esfuerzos para integrarse en España" así como por no suponer una "amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública".



Si continuas leyendo, el resto del artículo es un batiburrillo de suposiciones y de hechos inconexos de los que es muy dificil encontrar estos "ocho indicios que los Mossos ignoraron".



La experiencia nos demuestra que en este país, nación, estado (llámenlo como quieran), es decir España, cualquier hecho, por terrible que sea, es aprovechado por muchos para echar toda la porquería posible (léase m.i.e.r.d.a) sobre aquello y aquellos que no son de su agrado, aunque sus comentarios nada tengan que ver con lo ocurrido o sobre la noticia en concreto.



No olviden que después del ataque terrorista más cruel y despiadado que ha sufrido este país, nación, estado (llámenlo como quieran), ocurrido hace más de 13 años en Madrid, murieron 192 ciudadanos y resultaron heridos centenares, no tardamos mucho en ver como en todos los ámbitos se intentó utilizar el horror de lo ocurrido en beneficio propio y en detrimento de los demás. El esperpento llegó a tal nivel que incluso llegaron a desacreditarse unas a otras distintas organizaciones de víctimas, sin olvidar que aún en nuestros días todavía aparece algún iluminado insistiendo en la teoría de una conspiración para que el PP no ganara las elecciones.



Lo dicho, tristemente, no extraña nada.