Rajoy: "Si es necesario modificar una tercera vez el Código Penal por el yihadismo, se hará"

Vivimos en un país en el que se te meten en tu casa ilegalmente y curiosamente tampoco los puedes echar legalmente. Un país en el que la calumnia y la injuria cabalgan por las redes sociales con casi total impunidad. Un país en el que el cristianismo es atacado día sí y día también y siempre sale gratis. Un país en el que algunos políticos autonómicos que tenían que defender la Constitución, la “atacan”. Partidos políticos que ven con buenos ojos que se “rodee” el Congreso. Y no me meto con la corrupción, ese es un tema al que ya renuncio. Que los políticos nos la han liado, pero después en el bar se pide al amigo a ver si puede colocar a la prima tercera en el ayuntamiento… (y menos cabreos que no inventé yo la palabra nepotismo). Y de la “manipulación” mediática mejor no hablar…. (aquí tampoco nadie sabrá nada). Este es el país en el que no se asumen responsabilidades pero después siempre se exigen a los demás. En fin, ¿cambiar la ley? Pues hombre, no estaría mal… En cuanto al terrorismo, como no empiecen a endurecer penas, negro futuro. Como se suele decir, la democracia ha de ser firme para no tener que ser violenta. !Y denle al verde leñe! Que si no al final me van a dejar por exagerado y ni habrá ocupas, ni odiadores del cristianismo, ni secesionistas, ni opinadores a sueldo, ni corrupción ni amiguismos… No, si lo sé, al final me habré equivocado de país. Si han llegado hasta aquí y este comentario no está en negativo, quizás aún haya esperanza. Quizás...