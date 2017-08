La Policía ya sospechaba del imán de Ripoll en 2005 por sus presuntos vínculos con Al Qaeda

Al 16. Yo no digo quien es más guapo, solo defiendo a los Mossos de los ataques que llegan de los medios de comunicación españoles con medias verdades, y me perece vergonzosa que unas personas que se llaman policías, en un caso como éste critiquen a otros policías.



En cuanto a los mails que se cruzaron los belgas con un mando de los mossos. Se han publicado en los medios catalanes y fué una pregunta al catalán sobre si tenía información y éste le contesta que No. Los mossos a dia de Hoy no tienen la competencia de informar a otras policías extranjeras. Solo con eso ya ves que no puede ser oficial. es un intercambio de mails entre dos personas que se conocieron en un congreso. Quizás si la policía hubiera informado, o los Mosos tuvieran acceso a fuentes de información españolas, eso no hubiera pasado.



¿Porqué España niega a los Mossos el acceso a Europol?



Sobre quien tenía que preguntar o informar, ya lo he contestado en mails anteriores. No hay más ciego que el que no quiere ver.