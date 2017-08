El Rey Felipe VI asistirá el sábado a la manifestación contra el terrorismo de Barcelona

Por favor, templemos los ánimos sólo un segundo. Como español, me gustaría ver a Su Majestad en la manifestación. No saben cuanto lo agradecería. Y sin embargo no lo entiendo del todo y me preocupa su asistencia. ¿Por qué? Porque es el Rey de España. Porque es el jefe del Estado. Mando supremo de las Fuerzas Armadas y capitán general de los tres ejércitos. Porque la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. En su nombre se administra la justicia. Porque, nos guste o no, no es un político. Seguirá siendo Rey cuando ninguno de los políticos ya estén en su cargo. Es un garante. Un pilar de nuestra Constitución. Y sé que con la actitud y declaraciones de ciertos grupos políticos catalanes, parecería una claudicación el no ir. Pero es que ese grupo político quiere romper España. ¿En serio merecen nuestra consideración? ¿Tan fáciles somos de condicionar? No lo sé, tengo serias dudas. Puede abrir una caja de Pandora a futuros. Puede ser un precedente muy delicado. Espero que sólo sea una opinión en exceso preocupada y nada más. Siempre con España. Gracias.