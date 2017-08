El Gobierno de Rajoy, en el punto de mira: cinco de sus ministros y él deben comparecer de forma extraordinaria

¿Se han fijado que la izmierda es pura compasión con los terroristas (que si eran unos chicos, que si los culpables somos nosotros, ...) pero que se vuelven como la niña del exorcista cuando hablan de un partido de izquierdas (el PP hace muchos años que es socialista) que no es el suyo?



PP te equivocaste y pensaste que por ser de izquierda, la izquierda aria te iba a perdonar. Y no, no ha sido así. La izquierda aria, la amiga de los terroristas, sólo entiende de odio. A ellos les da igual la corrupción (de hecho cualquiera de los otros partidos de izquierda tiene más casos de corrupción), lo único que entienden es de odio. Y para ellos seguiréis siendo siempre culpables por no ser arios.