Uno de los terroristas del EI que amenaza a España en un vídeo, hijo de una cordobesa

He escuchado un corte del video que le han colgado al hombrecito este en la red social de turno.



Y es que era de risa: ¡Que la Inquisición perseguía musulmanes! Cuanta ignorancia. Otro niño que no aprendió nada de Historia en primaria.







Los musulmanes vivieron en España hasta el siglo XVII sin ningún problema con la Inquisición.







Porque si no eras cristiano, el Santo Oficio no te perseguía. La Inquisición se dedicaba a perseguir a los cristianos que se desviaran de la doctrina. Porque fuesen heréticos, por brujería, simonía, deismo, etc, etc. O como el vigía de Colón, por fumar y no tragarse el humo, cosa que su mujer tuvo por propia del demonio.



Otra cosa es que la Corona decretase la expulsión de los judíos en el siglo XV y la de los moriscos en el XVII, si no recuerdo mal. Y esto último se hizo incluso sin violencia, salvo por revueltas (mal) armadas muy localizadas de quienes no veían porqué tenían que abandonar su patria.







En lugar de creer tonterías es mejor leer nuestra Historia. Propaganda no, Historia escrita por historiadores. Cuantas más versiones de los mismos hechos, mejor.



No veáis el gustazo que da leer a un británico reconocer que, en realidad, los ingleses no pudieron derrotar a la Armada Invencible por falta de medios y, ¡trjmmm! de valor para aceptar bajas propias.