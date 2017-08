Los Mossos confirman que Youssef Aalla es el segundo terrorista muerto en Alcanar

Yo no tengo miedo.



Lo digo y lo diré. Visca Catalunya Lliure, Epanyola, Europea, Pural. Vica el Cataán y el Espanyol también. Visca la Guardia Civil, la policia Nacional, el ejército Espanyol y los Mossos. Quiero libetad y no imposiciones. Que se hable ctalán por amor no por imposición. Eso es libertad. Enhorabuena por la identificación y a colaborar todos para que no pase más esto.