El policía belga que contactó con los Mossos sobre el imán de Ripoll: "Cuanta más información, ¡mejor!"

Me parece increible la manipulación de los medios.



En el titular de la noticia se empieza diciendo "La Policía belga informó a un alto mando de los Mossos..." para luego explicar dentro de la noticia que "...recibió un correo electrónico a comienzos de 2016 en el que se le preguntaba por el que luego sería imán en Ripoll..."



O sea que se preguntó por una persona, y no se "informó" de que esa persona era terrorista.



Ante la "pregunta" belga se respondió (siempre según dice en el mismo artículo) que "...Satty no era conocido y que no se tenía constancia de relación directa con el terrorismo".



O sea, los belgas "preguntaron" por una persona (no se infórmó sobre que esa persona era terrorista) y la policía catalana respòndió que no tenía constancia de nada relevante.



El titular es algo más que engañoso: es falso y manipulado... totalmente denunciable a mi entender.



Por otra parte, si la policía catalana no tenía constancia de un presunto terrorista... ¿quien lo sabía? ¿la policía nacional? ¿la guardia civil? ¿los servicios de inteligencia? ¿quien debía haber informado a la policía catalana? ¿había algún cuerpo que lo supiera y no se lo dijo a los demás? ¿alguien a nivel político quiso callarlo?



Todos los cuerpos policiales, mirando solo a las "bases" y niveles inferiores, colaboran siempre entre ellos. Sin embargo cuando subes desde las bases de los cuerpos policiales hacia arriba y te acercas a los "niveles políticos"... qué asco de políticos (y da igual el color/región/autonomía a la que pertenezca el político).



Señores políticos, después de lo demostrado en el atentado tanto por la ciudadanía y como por los cuerpos policiales (por las bases de TODOS los cuerpos policiales, no por los niveles políticos), me surge una pregunta... ¿alguno de ustedes cree que está a la altura de los ciudadanos?



Se supone que un político se dedica a hacer lo posible para mejor el estado de la cudadanía en general, sea del color político que sea, y dejando de lado intereses particulares y de partido.



Sin embargo la ciudadanía y los cuerpos policiales (la "base", no los niveles políticos) siempre que hay ocasión les dan un ejemplo tras otro ...debería avergonzarles.



¿Alguno de ustedes cree que está a la altura de los ciudadanos que les votaron, independientemente del color político?



Para el "insigne" periodista que escribió el artículo... no manipules los titulares por favor... a lo mejor te pagan en función del número de veces que alguien abre la noticia para leerla, pero no me parece ético mentir ni manipular titulares para eso...



Pones en el titular que "la policía belga informó..." y luego resulta que lo que pasó era que preguntaron si sabían algo, a lo que los catalanes respondieron que no sabían nada porque nadie les informó. Titular falso y manipulado.