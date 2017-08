Un problema con los explosivos retrasó los atentados contra la Sagrada Familia y otros monumentos de Barcelona

Últimamente se han repartido por este país títulos nobiliarios sin ton ni son, gente no solamente sin valía alguna sino perniciosa y choriza, bien, sería hora de dar títulos nobiliarios, otra vez, por gestas heroicas como por ejemplo al mosso de la policía catalana que paro (no voy a entrar ahora en ardua polémica de si abuso o no de su superioridad ofensiva) se le podría dar el de Duque de Matamoros, escudo de armas con las cuatro cabezas de los moritos abatidos, al otro lado grabados los cinturones de explosivos falsos, un tercer cuadrante; el pistolón que los abatió y el último cuadrante de ese posible escudo de armas; las cuatro barras catalanas, no se que opinarán ustedes queridos y apreciados foreros pero al menos se lo ha ganado. Eso si, nada de pensionar este título, ya hay bastantes sanguijuelas