El juez envía a prisión a dos de los cuatro detenidos por los atentados de Barcelona y Cambrils

"Hasta que no quede ni uno vivo".



Entiendo que los objetivos que persigue la justicia son dos: castigar y reinsertar a la persona que cometió el delito.



Señores jueces, quien a mata a alguien (sea o no terrorista) merece morir. Un padre mata a su hijo y luego se suicida. O al revés. El agresor ya hace lo debido: suicidarse. Pero siempre se quita la vida después. Jamás antes.



Normalmente, un terrorista yihadista se inmola al grito de "Alá es grande". Sin embargo, estos niñatos de Cataluña tenían miedo a morir. O, al menos, no se atrevieron a inmolarse. Huyen como cobardes. Es la policía la que tuvo que matarlos con infinitos balazos.