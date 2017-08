Policía y Guardia Civil, marginadas de las actuaciones por el órdago independentista

No me quieran confundir, que si es culpa de los mossos, de la guardia civil, de la policía nacional, de ministerio del Interior, yo solo se que por la TV3 dijeron que hubo la explosión de Alcanar, que había un laboratorio de droga, y que además hubiera una cedula de como minimo 12 elementos en Cataluña, no en Extremedura, Galicia etc, y no se enteraran, solo hay unos culpables