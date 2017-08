Los Mossos investigan si Abouyaaqoub tuvo una red de apoyo logístico en su huida

Que alguien le ha ayudado es obvio, no hace falta ser experto para darse cuenta. Igual que no hay que ser experto para ver que la explosión de la casa no es un asunto de drogas ni una simple explosión de gas.



Por otra parte, me parece un poco extrañas las circunstancias de ayer, le encontraron solo en un viñedo, y el terrorista en vez de correr, se abre la camisa para mostrar un cinturón falso, y directamente una pareja de mossos le abaten y le matan, sin dar la posibilidad de disparar a las piernas y brazos para reducirle e intentar detenerle vivo, ya que estaban en mitad de la nada. No sé, me parece raro.