La Eurocámara acelerará la legislación contra el terror

Tajani transmite a Rajoy la unidad europea frente a los atentados

"Reforzamos cooperación y aceleramos legislación europea"

El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani. Foto: Reuters

El presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, conversó durante la jornada de ayer con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le transmitió la unidad de la UE frente al terrorismo. También aseguró que la Eurocámara acelerará la legislación europea contra el terrorismo, tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Determinación europea

"He hablado con Mariano Rajoy: la Unión Europea unida contra el terrorismo. Reforzamos cooperación y aceleramos legislación europea", escribió el político italiano en su perfil oficial de la red social Twitter. Tajani ya aseguró tras ambos ataques terroristas que "la determinación de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo no disminuirá". "No nos intimidarán aquellos que diseminan violencia y muerte", destacó.

El presidente de la Eurocámara también mantuvo una conversación el pasado viernes con el rey Felipe VI, con quien de la misma forma se comprometió a acelerar el trabajo de la comisión europarlamentaria contra el terrorismo.

Por otra parte, los primeros ministros de Austria, de Estonia así como el secretario general de Naciones Unidas han trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su solidaridad con España, tras los atentados ocurridos la semana pasada en Cataluña, que hasta la fecha se han cobrado la vida de 15 personas y han dejado más de 100 heridos.

Según fuentes de Moncloa recogidas por Europa Press, el jefe del Ejecutivo mantuvo ayer por la mañana conversaciones telefónicas con el primer ministro de Austria y canciller, Christian Kern; el primer ministro de Estonia y presidente semestral del Consejo de la Unión Europea, Jüri Ratas; con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

