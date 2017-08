Los terroristas de Cataluña culpan ante el juez al imán de Ripoll y dicen que se quería inmolar

Esto es una verbena de egos… El espectáculo lamentable de división en las fuerzas de seguridad, en el empecinamiento a seguir con el proceso independentista, a informar en catalán después de un atentado en un país herido y conmocionado en el que se habla castellano, a sacar sólo en la mayoría de ruedas de prensa la bandera catalana, a no declarar el estado de alarma o subir, al menos, a cinco el nivel de alerta. Muchos ciudadanos no entendemos todo esto. No va con segundas ni es irónico. No hay mala intención. Sencillamente no lo entendemos. Ha muerto personas y muchos esperábamos una respuesta proporcional con todas las capacidades. Unidos y eficaces. Dejando a un lado caprichos secesionistas o parcelas de mando. Ejemplar, rápida y contundente. Y nos encontramos con esto…