En el PP no gusta la 'autopromoción' de Cifuentes: no es la única sin vacaciones

¿Y de que se quejan? Cifuentes es el mejor resumen del PP, una progre que no se diferencia en nada del PSOE, Cs o Podemos. Un PP coherente habría mandado a Cifuentes a Podemos hace mucho tiempo. Así que si no la ha mandado es porque el PP se volvió comunista hace muchos años, y no se diferencia ya en nada del resto de los partidos comunistas españoles: PSOE, Cs o Unidos Podemos.