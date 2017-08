El terrorismo consigue la unidad de los políticos, pero sólo de palabra

Extranjeros en España: Año 1981: 198.000; Año 2000 (Inicio 2º mandato de Aznar): 924.000; Año 2004 (Final 2º mandato Aznar) : 3.034.000; Año 2008 (Final primer mandato ZP): 5.221.999.



Marroquís en España: 2001: 31.600; 2017: 747.0000.



Es decir, los inmigrantes, básicamente ha sido cosa de Aznar y de ZP (primer mandato).



La teoría de la policía, y evidentemente del gobierno, de la bondad del control preventivo del terrorismo islámico, es una estupidez y un engaño de consecuencias catastróficas. No se puede controlar a 750.000 marroquís, además de los musulmanes de otras procedencias. En manos de quién estamos?. Hay que parar YA la inmigración y expulsar.



En cuanto la "masa crítica" musulmana sea mayor, pasará lo mismo que en Pakistán, Egipto, La India, Timor, Sudán, etc, etc. Y no por ser más cobardes en la lucha armada exterior, ponerles mezquitas y dejarles venir a caño libre nos va a ir mejor como se ha visto, sino peor. Aunque para la izqda la culpa es de la reunión de las Azores.