Los Mossos tratan de confirmar si el terrorista huyó en el coche que saltó un control en la Diagonal

Mi pésame a las víctimas y todo mi ánimo a los heridos y familiares en estos momento de dolor. Quisiera también dar las gracias a las fuerzas de seguridad y a los equipos médicos y de asistencia. Dicho esto y sin querer caer en el desánimo ni la culpa, he leído y visto tres datos que me hacen pensar que no estamos aún convencidos de la gravedad de la situación. (Siento si hay algún dato que es erróneo o está desfasado):



El primero, que estando en “alerta cuatro” y después de una explosión no se tomaran medidas urgentes, así como se ignoraron las recomendaciones de seguridad durante meses.



El segundo, que su intención era atentar contra la Sagrada Familia, con lo que implicaría en número de víctimas, daño social y patrimonial. ¿Realmente nos imaginamos parte de la Sagrada Familia derrumbada y centenares de víctimas mortales? ¿Somos conscientes de que dentro de la terrible tragedia sufrida hemos tenido suerte?



El tercero y quizás más delicado, que la sociedad se está conformando con rendir homenaje a las víctimas y pedir paz o decir que no se tiene miedo. Es necesario, merecido y no lo critico, pero me temo que es todo mucho más complejo que un puñado de críos que se radicalizan y hacen un atentado. Empiezo a tener la sensación de que esto es una guerra diferente, oculta, intermitente, deslocalizada, pero una guerra. Y que se debería concienciar a toda Europa de ello. Cuerpos especiales europeos con competencias totales en toda la unión, aplicaciones policiales en toda Europa que informen al unísono en teléfonos. Explicación veraz y clara de medidas ciudadanas acompañadas de la exigencia de cooperación de toda la sociedad. Cómo informar, que no hacer durante un atentado o normas periodísticas de difusión de atentados. La prensa ha de entender, aunque no nos guste a nadie, que si esto es una guerra, no puede dar demasiada relevancia a los ataques. Internet está plagado de su propaganda y sus atentados, y ese es un frente que está causando un daño terrible. Y sobre todo, atacar la financiación en el origen y los grupos terroristas sin miramientos. Estén en el país en el que estén. Sean quienes sean. Si no estamos unidos y convencidos, siempre encontrarán una fisura por la que golpearnos. Si queremos democracia y libertad, tal vez debamos comprometernos a defenderla como la defendieron nuestros antepasados.



Siento la enorme extensión del texto.