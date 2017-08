"El PP acusa al PSOE de dejarle solo en la defensa del turismo"

Al 16 , que no sé si es el mismo que el 6 y el 10 y el 14, pero que se les parece.



Siento mucho que no le gusten mis comentarios. Yo hice un primer comentario de 2 frases y 4 líneas que siguen sin parecerme merecedoras de tanta atención como la que se le está dedicando. Tenga en cuenta que entre los cuatro me han formulado más de diez preguntas, unas más imaginativas que otras. Yo no les he hecho ninguna.



Me cuesta creer que 4 personas distintas, el Sr. o Sra. ZAS, el Sr. o Sra. OTRO QUE NO APORTA NADA, el Sr. o Sra. LA REALIDAD y Vd. mismo el Sr. o Sra. JAJAJA, entren a opinar aquí de forma tan coordinada y utilizando argumentos tan parecidos. Tenga en cuenta que entre los cuatro me han formulado más de diez preguntas, unas más imaginativas que otras.



Sólo se me ocurren 2 posibilidades, o se trata de la misma persona identificándose de una manera distinta en cada comentario, lo que me parece de muy mal gusto, o son 4 personas distintas movilizadas por el aparato de propaganda de algún partido político, lo que aparte de ser de muy mal gusto, da miedo.



Para su información, yo no soy "otro del PSOE", nunca he estado afiliado a ningún partido y siempre he votado a quien me ha parecido, dependiendo del momento y del motivo de la votación. Por el contrario tanto Vd. como sus otros yos no pueden negar sus simpatías por el Partido Popular, lo que me parece absolutamente respetable. Aunque viendo la vehemencia de sus comentarios, parece que su vinculación con tal partido es más estrecha, y como ya he dicho, esto da miedo.