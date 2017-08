La pandilla de amigos de Ripoll que se convirtió en célula terrorista de modo inexplicable

" Aparentemente estaban integrados "



Ya están los medios oficiales tratando de suavizar la cara de estos criminales musulmanes, que matan en nombre de alá y del islam.



No se integran, ni ahora ni nunca, vienen con falsos gestos de amistad y gratitud, pero luego solo quieren imponer sus costumbres y modos de vida islámica.



No deberian haber venido a Europa nunca, se aprevechan de la solidaridad occidental y luego mira como matan a la gente.



Los gobiernos son los culpables de todas las muertes, pasadas y futuras, por haber permitido esta invasión silenciosa desde hace años, con sus políticas de buen rollito y de no plantar cara a los que promueven esta invasión. La ong.s son culpables con su llamada, y viven de las subvenciones y por eso les interesan que vengan más u y más, viven de eso, lo de la solidaridad y la caridad es mentira.



Es un desastre, europa va a la islamización, y cuando sean mayoria y dicten sus leyes., a ver quien se atreve a plantarles cara.



hay que pararlo, no sé si es tarde ya, pero es mejor empezar con las expulsiones, y la prohibición de entrada, nada de concesiones, ni velos, ni hijabs, ni imanes, todos a su casa.



Dios en casa de todos, pero cada uno en su casa.



La multiculturalidad no funciona, el buenismo nos ha llevado a estos crimenes