El jefe de los Mossos da por hecho que sólo un terrorista ha huido con vida

Los Mossos d'Esquadra han desplegado este domingo un gran dispositivo policial en Ripoll (Girona) y la frontera con Francia en busca de Younes Abouyaaqoub, uno de los terroristas huidos tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), que causaron 14 muertos. En su última comparecencia, el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha confirmado que buscan a tres personas de las que dos, "casi con toda seguridad", están muertas. EN DIRECTO | Los detalles de la investigación

Trapero no ha descartado este domingo que los tres sospechosos del atentado en busca y captura -de los que está vivo al menos uno, Younes Abouyaaqoub- puedan haber traspasado la frontera con Francia, aunque no hay indicios: "No tenemos información en ese sentido". Ha añadido que, desde el primer momento tras el atentado, se reforzaron fronteras y aeropuertos, "con lo cual se han hecho los filtros necesarios".

"Eso evidentemente no excluye la posibilidad de que una persona, con el uso de un vehículo -no le digo que tengamos información en este sentido-, como posibilidad, evidentemente que han podido saltar la frontera por otros medios", y ha añadido que están en contacto con policías extranjeras en general y con las francesas en particular, con la que les une un especial lazo por ser el país vecino.

Fuentes de la investigación han explicado que los mossos han montado desde la madrugada gran despliegue en la zona de Girona de donde procedían los miembros de la célula y la frontera francesa.

La Policía autonómica catalana ha informado en la mañana de este domingo de que continúa trabajando y buscan a una persona relacionada con los atentados, especialmente en la frontera con Francia.

Los Mossos consideran huidos o sin localizar a tres miembros de la célula terrorista: Younes Abouyaaqoub, Youssef Aalla y Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll. Trapero ha comunicado, no obstante, que, "casi con toda seguridad, dos de ellos están muertos". Aunque todavía no tienen claras estas identidades -se están analizando los restos biológicos de tres personas hallados en el chalé de Alcanar-, los investigadores creen probable que el imán de Ripoll y 'cerebro' de la célula muriese en la explosión de la vivienda el miércoles por la noche.

Las fuerzas del orden francesas buscan también al presunto terrorista Younes Abouyaaquoub al que los investigadores consideran uno de los miembros de la célula que atentó en Cataluña, ha indicado este domingo el semanal Le Journal du Dimanche.

Una fuente de las fuerzas de seguridad francesas citada por el dominical explicó que se han puesto "todos los medios" para intentar dar con este marroquí de 22 años, que podría ser quien conducía la furgoneta que cometió el atropello masivo de la Rambla de Barcelona.

Esa fuente reiteró que, tras las verificaciones técnicas que se han llevado a cabo, "nada" vincula "por ahora" a los miembros de la célula con Francia.

El pasado viernes, el ministro del Interior, Gérard Collomb, ya había avanzado que no habían encontrado relaciones o ramificaciones en Francia de los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils, y que en sus ficheros no aparece nadie que se sepa que estuvo vinculado con ellos.

En cualquier caso, -siempre según este medio- los servicios secretos franceses están trabajando en un número de teléfono francés que se encontró en la lista de contactos de uno de los sospechosos, sin que se pueda hablar hasta ahora de complicidad.

La madre de Abouyaaqoud participó el sábado en una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de Ripoll en repulsa por los atentados y pidió a su hijo que se entregara a la Policía, aunque dijo que no creía que fuera miembro de la célula terrorista.

Una prima del huido, Fátima Abouyaaqoud, mostró su convencimiento de que fue el imán de la localidad, Abdelbaki Es Satty, quien manipuló a su familiar y al resto de jóvenes de la localidad presuntamente implicados en los atentados y les radicalizó.

Los investigadores registraron también la casa del imán en Ripoll a la búsqueda de indicios sobre los atentados y de pruebas que permitieran comprobar si el religioso, que está desaparecido, es uno de los fallecidos en la vivienda de Alcanar (Tarragona) que estalló el pasado día 16.

La casa era utilizada por la célula para preparar explosivos y en ella se han encontrado restos biológicos de tres personas, según fuentes de la investigación, además de material explosivo utilizado habitualmente por el terrorismo yihadista.

Otra de las novedades de la investigación en torno a Alcanar es el hallazgo de restos de ADN de hasta tres personas en el chalé donde fabricaban los explosivos y donde fue hallado un cadáver y una persona herida, actualmente bajo detención como miembro de la célula. Los investigadores piensan que los restos biológicos encontrados podrían pertenecer al imán Abdelbaki Es Satty, tenido por el líder de la organización, y considerado huido actualmente, junto con otros componentes del grupo también en paradero desconocido.

De forma paralela, los Mossos buscan tres turismos relacionados con los atentados, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

Se trata de un Seat Ibiza de color gris del año 2002 con matrícula 2538 BWK; un Volkswagen Touran de diciembre del 2005 con matrícula 2013 DTS y un Renault Clio francés que podría tener matrícula 819CDH06 o CW214SV.

