La Policía halla ADN de al menos tres personas en la vivienda de Alcanar que sufrió la explosión

Lo que más asco y más rabia me da es que toda esa gente inocente ha muerto para nada. Con unas cuantas frases ñoñas y unas velitas hemos resuelto todo. Y en unos días, vuelta a los chismes del corazón y al asqueroso navajeo político, aquí no ha pasado nada y los muertos al hoyo.



Todo se intenta tapar, no se abre ningún debate, la sociedad anestesiada y el dinero de Qatar y de Arabia Saudita sigue corriendo en abundancia para extender el salafismo, la versión más radical e intolerante del Islam.



A los radicales islámicos se lo ponemos muy fácil. Somos una sociedad idiota, ñoña y cobarde, sin principios, ni valores, que ya no lucha por su supervivencia porque cree que todo le va a a caer del cielo y que su forma de vida jamás va a cambiar. En la historia no hay nada eterno, el Imperio Romano era la civilización más avanzada y desapareció dejando siglos de oscuridad.



Muchos musulmanes quieren salir del atraso y del pisoteo de los derechos humanos, sin abandonar su cultura, pero no les ayudamos. Recomiendo leer el libro "Violencia e Islam" de Adonis, está escrito por musulmanes, no por políticos o tertulilanos, que sólo saben a tocino si les untan.



“Más que las palabras de los violentos temo el silencio de los buenos” (Martin Luther King)