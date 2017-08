El imán de Ripoll, investigado como presunto líder de la célula terrorista, estuvo cuatro años en la cárcel

En estos 2 días transcurridos desde los terribles hechos ocurridos en Barcelona y Cambrils, he oído y leído declaraciones muy juiciosas tanto de particulares como de representantes de distintas organizaciones de la comunidad musulmana en Barcelona, Ripoll, Catalunya y España y todos coinciden en señalar que los autores de estos hechos concretos y otros ocurridos en distintos países europeos, son simplemente terroristas y que no se pueden identificar con la totalidad de la comunidad musulmana. Insisten también en el hecho de que su religión es una religión de paz y que nunca se puede utilizarse como referente de atentados terroristas, y que la sociedad no debe dejarse llevar por la idea de que todos los musulmanes son iguales.



Estando básicamente de acuerdo con lo indicado, me gustaría que estas mismas personas reconocieran cuanto antes que la comunidad musumana tiene un problema. Si bien es cierto que, por supuesto, no todos los musulmanes son terroristas, no es menos cierto que desde hace ya mucho tiempo la gran mayoría de estas barbaridades han sido cometidas por miembros de sus comunidades. Creo que si la comunidad musulmana en España y en Europa, y en cada una de las localidades donde residen, y muy especialmente los representantes de estas comunidades, además de hacer declaraciones como las indicadas anteriormente y ratificar su compromiso con la paz en el mundo, reconocieran públicamente que existe un problema dentro de su entorno, creo que se habría dado un paso muy importante.



Está claro además que quienes tienen más información y argumentos (si estas declaraciones son ciertas), para luchar contra esta barbarie son ellos. Si los miembros de las comunidades musulmanas repartidas por todo el mundo, y después de tantos asesinatos cometidos por algunos de ellos, son incapaces de reconocer el problema y detectar indicios y comportamientos que puedan alertarles y alertar al resto de la sociedad en la que viven, nunca podrán reclamar de esta sociedad que no les mire con recelo y desconfianza.