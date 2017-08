La célula terrorista preparaba explosivos para cargar tres furgonetas

La intención estaba clara: causar la mayor muerte, dolor y desesperación posible. Y sobre todo de gente inocente. Contra gente que piensa así, no caben ositos de peluche, ni frases ñoñas, sino plomo abundante. ¿Cuántas vidas ha salvado la muerte de estas ratas?



No ha de faltar gente que justifique a los asesinos terroristas y intente comer el coco a quien se lo deje comer. Yo ya tengo muchos años y estoy muy bien informado.



¿Cuántos atentados provocan los emigrantes chinos, hispanoamericanos o subsaharianos? ¿cuántos atentados cometen los católicos, protestantes, ortodoxos y budistas?



Si es verdad que lo merecemos por atacar a países musulmanes, ¿por qué siempre intentan atentar contra la gente más inocente y desvalida y que la mayoría estaba en contra de ello?



Si es verdad que atentan porque son pobres, ¿por qué la sede del terrorismo islámico se encuentra en Arabia Saudita, un país de los más ricos del mundo? ¿por qué no atentan los africanos subsaharaianos, los vietnamitas, los de Bangla Desh, etc.?



Basta de idioteces ñoñas. Es la guerra santa, lo sabe el que ha leído un poco. Es la lucha de la barbarie contra la civilización.



Los musulmanes que intentan salir de la barbarie son víctimas. La mayor parte de las víctimas del ISIS son musulmanes. A los musulmanes que intentan salir del fundamentalismo religioso, Occidente no se lo pone fácil con su falta de principios y su relativismo moral.



Europa mira a otro lado mientras los radicales islámicos pisotean los derechos humanos en su cara, nótese la vergonzosa actitud de complacencia de algunos políticos con ciertas costumbres que someten y humillan a la mujer.



En cambio Rusia lo tiene muy claro. Lo dijo Putin, pero los ciudadanos piensan igual: "Rusia no necesita minorías musulmanas, esas minorías necesitan a Rusia y no les garantizamos privilegios especiales ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándolas a sus deseos. No importa lo alto que exclamen “discriminación”, no toleraremos faltas de respeto hacia nuestra cultura rusa".



Rusia sobrevivirá, como siempre lo ha hecho. A Europa, de seguir por este camino, le quedan dos telediarios.