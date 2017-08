“El presupuesto antiterrorista cae un 6% desde el inicio de la crisis

Yo lo que veo que el país esta demasiado endeudado y hay un problema estructural de campeonato. El paro supera con creces los 4 millones .. pero claro si no te apuntas al paro pq sabes que no te dan trabajo te ponen como "Inactivo" una palabra que encubre la de parado de larga duración y encima para colmo desanimado.. Yo soy partidario de que nos adecuemos a la realidad del país aunque ello signifique reducir sueldos públicos y eres en masa... es preferible a pagarles los sueldos CON DEUDA...... si hay crisis hay crisis para todos... no para unos sí y otros no... y encima endeudando esto no es otra cosa que una pescadilla que se muerde la cola... este país tiene demasiada fe puesta en una recuperación que nunca llega y en esa fe deposita la deuda que ya es desproporcional a la riqueza que se genera... yo vaticino que esto acabará muy mal..