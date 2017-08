García Molina, vicepresidente de Castilla-La Mancha: "Daremos un año a Page para cumplir o nos iremos"

Su Gobierno prueba la primera coalición importante PSOE-Podemos

José García Molina, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha. Imagen: Alberto Martín

Cuando a José García Molina (Barcelona, 1969) le preguntas, a bocajarro, cómo se siente al pasar de ser el "azote" del Gobierno de Page a vicepresidente, conformando el primer Gobierno de coalición PSOE- Podemos, sonríe, mueve la cabeza negando contradicción alguna, hace un gesto de aceptación con las manos y dice sin más que viene a cambiar las cosas y, si no es así, se irá. Reconoce que su vida ha dado un giro de 180 grados en apenas dos años, desde que decidió dejar su trabajo de los últimos 15 como profesor universitario, para militar en Podemos y presentarse como candidato en unas elecciones autonómicas en las que, contra todo pronóstico, consiguió dos diputados y la llave de gobernabilidad en Castilla-La Mancha.

Doctor en Pedagogía, máster en Filosofía y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, tenía una amplia trayectoria en movimientos y asociaciones vecinales, políticas y culturales, cuando dio el salto a la política. "La culpa de que esté aquí es de Cospedal y de sus recortes salvajes en sanidad y educación durante la crisis", dice.

Es un hombre de formas suaves y aspecto tranquilo, que apela continuamente al diálogo y defiende un "socialismo en zapatillas", pero distanciándose ideológicamente del PSOE. Reivindica la cultura de la izquierda que los del puño y la rosa se han dejado en el camino.

Se ha nutrido intelectualmente de Nietzsche y ve cosas interesantes en Marx, Lenin, Gramsci, incluso en Linera o Zizek, y aunque niega con rotundidad que su tierra se haya convertido en un "laboratorio de pruebas" para intentar sacar a Rajoy de la Moncloa, arremete inmisericorde contra el PP porque "no hacen política, hacen negocios, y su corrupción es sistémica".

Ha renunciado al coche oficial y dona gran parte de su sueldo a la formación morada, pero insiste en que los políticos que sean funcionarios deben consolidar sus ascensos: "Estar en política no puede suponer más privilegios, pero tampoco una merma de derechos", sentencia.

¿Cuando, hace dos años, Podemos empezó su trayectoria en Castilla-La Mancha, soñó en llegar a la vicepresidencia en coalición con el PSOE, sus adversarios?

Soñaba con ser presidente de Castilla-La Mancha. Vinimos a cambiar las cosas. Dijimos que veníamos a gobernar el país y las administraciones locales y autonómicas, a hacer política de otra manera. Nuestro sueño era, y sigue siendo, gobernar, pero el resultado que obtuvimos, aunque fue histórico, no nos permitió hacerlo. Ahora la situación es diferente y hemos aceptado el reto.

¿Cómo se va a sentir ahora, cuando le llamen don José, tenga coche oficial y un sueldazo?

He renunciado al coche oficial, a los seguros de vida privados, y no tendré privilegios, como cuando entramos en las Cortes. Cuando entré en Podemos acepté la limitación salarial del partido.

¿Qué parte de su sueldo va a donar a Podemos?

Todo lo que excede a las tres veces el salario mínimo interprofesional. Tengo un salario menor que el que tenía como profesor universitario.

¿Y qué ha ocurrido para que ustedes hayan pasado de bloquear los Presupuestos de Page a formar parte de su Gobierno?

Hemos aprendido que hay pocos mecanismos efectivos de control desde el Legislativo al Ejecutivo, porque rara vez se tienen en cuenta los acuerdos suscritos con la oposición. Nos pasó con el acuerdo de investidura y con algunas enmiendas a los Presupuestos de 2016, que no se cumplieron. Hemos aprendido que el único lugar en el que nuestras políticas se pueden garantizar es en el Gobierno, por eso después de esta parálisis, de haber dicho no a unos Presupuestos que el PSOE nos quiso imponer, vimos que la única vía era un acuerdo integral que dé garantías de que lo que acordamos se cumpla y nuestras políticas no caen en saco roto.

¿El acuerdo en Castilla-La Mancha es un ensayo de laboratorio para un futuro Gobierno de coalición PSOE-Podemos a nivel nacional?

No, pero con él sí podemos ver si ambos proyectos son o no necesariamente incompatibles. La aritmética política es distinta según las comunidades. Yo no creo en la extrapolación directa de modelos, pero es cierto que esta coalición va a ser mirada por muchos y observada con lupa para ver si somos capaces de poner en común más lo que nos une que lo que nos separa. Vamos a tener muchos focos sobre el modelo.

¿El acuerdo ha tenido como requisito mejorar las condiciones para los políticos que sean funcionarios y también garantizar pensiones más elevadas para ustedes?

El ejercicio de los que estamos en política se tiene que asemejar completamente al de los trabajadores públicos. Estar en política no puede suponer más privilegios, pero tampoco merma de derechos. Hay mucha gente que abandona su carrera profesional para entrar en política y cuando vuelve está en el mismo lugar del que se fue, no ha podido promocionar. Abandoné mi carrera docente, mis grupos de investigación consolidados, y seguramente no lo voy a recuperar nunca. No me arrepiento de ello, pero lo normal es que la gente haga su carrera dentro de la idea de servicio público, esté donde esté.

Pero eso es un privilegio para los funcionarios, y ustedes en Podemos lo son mayoritariamente, ¿no?

Eso no es ningún privilegio, al contrario, porque si no modificamos la ley, al final, quien tenga una buena carrera profesional nunca va a venir a la política, o si viene querrá quedarse para siempre, porque habrá perdido su carrera profesional.

¿En qué se va a notar Podemos en el Gobierno?, ¿cuáles son sus prioridades, sus exigencias a Page?

Vamos a gestionar el plan Podemos, el Plan Integral de Garantías, que va a significar un cambio en la gestión de las políticas públicas y sociales. Vamos a implementar la ventanilla única para la modernización de la propia Administración, evitando duplicidades. Nuestra propuesta es: nadie sin casa, sin suministros y nadie sin renta. Además haremos bandera de la participación ciudadana institucional y de la transparencia.

¿Cree que este acuerdo acabará con la carrera política de García-Page, y que ustedes subirán electoralmente lo que ellos pierdan?

Cuando uno se presenta a unas elecciones, lo que aspira es a ganar. Nosotros tenemos vocación de Gobierno, y queremos ganar al partido que gobierna en Castilla-La Mancha.

¿Y qué Page era más de fiar, el que dijo que no apoyaba a Pedro Sánchez porque se había podemizado o el que ahora pacta con ustedes?

No creo que la cuestión esencial sea si Page es de fiar o no, ni lo que ha dicho o dejado de decir. La cuestión es si vamos a construir una alternativa real para esta tierra. Y si vemos que el presidente no cumple o que realmente no podemos hacer lo que hemos pactado, nos marcharemos.

¿Qué margen le da al PSOE para que cumpla lo prometido?

Si el año que viene no se han dado pasos muy claros en algunas de las cosas planteadas, como la renta garantizada o la ley integral de garantías, nos iremos del Gobierno.

Sea como fuere, ¿al final la mano que mecerá la cuna de Page será usted?, porque si no apoya sus políticas no saldrá nada adelante

No sé quién mecerá la cuna a quién, pero no hemos venido a hacer las cosas como se hacían antes y yo creo que hay mimbres suficientes, si no nos ponemos palos en las ruedas, para que esto se haga pronto realidad. Queremos hacer políticas que realmente sirvan a la gente, y sería una torpeza no aprovechar esta situación gobernando en coalición con el PSOE.

¿Este acuerdo se ha gestado entre Iglesias y Sánchez, al máximo nivel?

No, en absoluto. Desmiento categóricamente que haya sido un pacto entre Pablo y Pedro. Este acuerdo se ha gestado en Castilla-La Mancha, aunque cuando surgió la primera conversación entre Emiliano y yo para este tema, lo primero que hice fue informar a Pablo y él, como es lógico, me dijo que explorara esa vía. Más allá de eso no ha habido otras intervenciones, ni por parte de Ferraz ni por la nuestra.

Menudo vértigo ser pionero en algo así... ¿Está dispuesto a ser corresponsable de lo que se apruebe en el Gobierno?, porque en el Consejo las decisiones son colegiadas

¿Vértigo? Como dirían los franceses, toda experiencia nueva tiene ese Je ne sais quoi, pero es una responsabilidad ilusionante. Espero que seamos capaces de negociar y limar cuestiones que supongan desencuentros. La corresponsabilidad debe venir por ambas partes cuando suscriben un acuerdo.

¿Será una china en el zapato de García-Page?

Si hay algunas cosas que nos parecen inasumibles tendremos que decírselo al presidente. Créame, yo no he tenido jamás voluntad de ser una china en el zapato de nadie.

Pues la reacción del PP ha sido muy dura, les han llamado de todo, hasta pederastas

El nivel de beligerancia y de decibelios del PP ha subido de forma vergonzosa. Han llegado a decir que todos los corruptos que ellos echan nosotros los aceptamos, y nos han llamado delincuentes y hasta pederastas. Eso es absolutamente indecente, ética y políticamente delirante. Entiendo que estén nerviosos, porque saben que Podemos somos sus auténticos adversarios, y porque saben que fuimos nosotros quienes echamos a Cospedal, pero espero que no sigan pisando líneas rojas, porque se les volverá en contra.

¿Cómo se define ideológicamente?

Nietzscheano.

¿Y además es socialista, comunista, leninista, marxista o qué?

Soy socialista. Mi familia es socialista, si por socialismo no entendemos el PSOE, obviamente. Pero soy bastante reacio a las etiquetas porque encasillan demasiado. Me defino nietzscheano porque llevo leyendo a Nietzsche desde los 16 años y es mi gran fidelidad intelectual.

Vamos, que no es marxista ni leninista

Creo que en Marx, en Lenin, Gramsc, Ernesto Laclau, García Linera y hasta en Zizek hay cosas muy interesantes. Pero lo que me gusta, como he escrito alguna vez en mi columna Socialismo en Zapatillas, es un socialismo ágil, cercano; un socialismo al estilo de Muhammad Alí, que "vuela como una mariposa y golpea como una avispa".

¿Descarta una moción de censura contra Rajoy presentada por el PSOE y apoyada por Podemos?

No lo descarto en absoluto. Una moción de censura con más votos a favor que en contra para echar a Rajoy me daría igual, la presente Sánchez o quien sea. El PP no hace política, hace negocios, y hay que echarlos para que se regeneren.

¿Me está diciendo que es un partido corrupto o tiene corruptos en su seno, que es distinto?

Yo le diría que es un partido corrupto y además tiene corruptos. No voy a decir que toda la gente que está en el PP es corrupta, pero su corrupción es sistémica.

¿Le preocupa que el último CIS dé una espectacular subida al PSOE y Podemos se mantenga igual?

Las encuestas con nosotros se equivocan siempre. Quien ha demostrado ser la oposición y ha tomado las riendas de la contestación a las políticas del PP y a sus formas ha sido Unidos Podemos. Nos hemos constituido como una oposición muy clara, antagónica a lo que es el PP, y el análisis que yo hago de este CIS es que hay una mayoría que ya no quiere ni al PP original ni al PP extraoficial.

También en Podemos este acuerdo ha abierto heridas, incluso han dejado el partido algunos compañeros, como los de Ciudad Real

En Podemos la puerta siempre ha estado abierta para entrar y para salir. Muchos han ido y venido y yo respeto todas las opiniones. Creo en la riqueza de la diversidad, pero siempre pregunto a la gente que se queja: ¿Tú qué has hecho para que el partido sea mejor ?.

¿Y no le inquieta lo que esta división puede suponer de cara a las próximas elecciones?

A mí me gustaría que hubiera menos ruido y que las cosas se decidieran en los órganos del partido, desde la pluralidad, y no en debates en la prensa.

¿Es cierto que en Podemos Castilla-La Mancha quien se mueve no sale en la foto, y que tiene dos almas diferenciadas, usted y David Llorente?

No es cierto que en Podemos quien se mueve no salga en la foto. David Llorente es diputado, dice lo que cree que quiere decir, y es evidente que tenemos opiniones distintas.

¿Ustedes no se hablan, verdad?

Nos hablamos en lo político, que es lo importante.

Otro caso muy llamativo es el de Fernando Barredo que, tras recibir una brutal paliza, ha salido en todas las televisiones acusando a Podemos de matonismo

Acusar a Podemos de matonismo está fuera de lugar. Hay una investigación policial abierta y hasta entonces prefiero ser prudente.

¿Qué opinión tiene de los casos de 'turismofobia' que se están dando en Barcelona?

No me gustan las etiquetas fáciles. El debate real es que hemos convertido algunos centros históricos o algunos barrios de las ciudades en parques temáticos, y eso las hace insufribles para los ciudadanos. No se trata ni de turismofobia ni de atacar al turismo, que representa entre el 11 y el 13 por ciento del PIB en muchos lugares, de lo que se trata es de ordenarlo y regularlo para que la convivencia sea factible.

¿Le parece bien que el Gobierno haya mandado a la Guardia Civil intervenir en el aeropuerto de El Prat?

Los conflictos políticos, laborales, etc. no se debieran resolver nunca ni por la justicia, ni por las fuerzas del orden. Los trabajadores de Eulen tienen derecho constitucional a ir a la huelga. El PP tiene una especial querencia con ir a los juzgados, le gusta mucho judicializar la política y utilizar a las fuerzas del orden. Aquí Cospedal hizo un laboratorio del ordeno y mando, de los peores recortes en sanidad y educación. No entienden la palabra pacto, sólo usan el término imposición, y eso se ha contagiado al PP nacional.

Si el día 1 se ponen las urnas en Cataluña, ¿la aplicación del artículo 155 sería una exageración?

Nuestra postura es: no a la independencia y sí al derecho a decidir. Me gustaría pensar que no vamos a llegar al choque de trenes, estamos en una carrera de coches en plan James Dean, y ya veremos quién frena antes de llegar al abismo. Si finalmente Rajoy y Puigdemont se tiran al abismo, saltarán para ponerse a salvo y dejarán que caiga la ciudadanía. Espero que se encuentre una solución política a tanto despropósito.

¿Podemos va a recomendar a sus afiliados votar 'no'?

La gente tiene que hacer lo que crea que debe hacer. Animo a la gente a que vaya a votar cuando las elecciones se hacen con garantías, pero sin garantías no deberíamos ir.

¿Maduro es un dictador y en Venezuela se va a una guerra civil?

Las cosas allí y en todas las democracias se pueden hacer mejor. Lo que no entiendo es que haya individuos, sujetos, como Felipe González, prácticamente alentando al alzamiento militar y dejando un clima guerracivilista.

PUBLICIDAD