Atentado terrorista en Barcelona: al menos 13 muertos tras un atropello masivo en las Ramblas

Realmente todavía no se sabe nada del autor de esta acción, que puede que no sea terrorista, pero causa bastante terror...



Lo único cierto en este asunto de momento es que la efectividad de las fuerzas de seguridad es bastante dudosa ya que el autor se ha escapado en una zona que se supone debía estar supervigilada... pues no ni super ni nada...se ve que con la independencia no les queda tiempo para pensar en otra cosa, ni para hacer otra cosa...pero no preocuparse que la culpa será de los españoles, a que sí...sarna con gusto no pica.