La dirección del PSOE se abre al debate sobre la plurinacionalidad para atajar las tensiones del plan de Sánchez

Todos estos años de crisis no he visto



ningún interés por parte de los partidos de resolver el problema que tenemos con la falta de justicia y elección de cargos,los manguteos,prebendas,fundaciones etc.



Estoy harto de escuchar que si el congreso del Psoe o PP que si las primarias que si el secretario que si Rajoy se presenta o no y a mi que me importa lo que hay que preocuparse por el trabajo y que sea con una retribución digna para que podamos medio vivir y después toda toda esa feria que nio le sirve al pueblo de nada.