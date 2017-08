770 420

El Parlament evita el bloqueo de la ley del referéndum retrasando su tramitación hasta septiembre

Lo retrasa a fechas más próximas a la Diada, el 11 de septiembre

Forcadell: "Estoy valorando cómo hacerlo, dada la complejidad"

La admisión de la proposición de ley del referéndum que JxSí y la CUP registraron el 31 de julio no ha sido incluida en el orden del día de la Mesa del Parlament, que retrasa a fechas más próximas a la Diada -el 11 de septiembre- el inicio de su tramitación en una vía para evitar el bloqueo del mecanismo, aún por decidir, con el que el Govern pretender proteger la consulta del 1 de octubre. El TC rechazará este miércoles el recurso de Cataluña por la suspensión de la reforma del Parlament.

"Estoy valorando cómo hacerlo, dada la complejidad de esta ley. No es que no se incluya, solo que hoy no", ha dicho Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, que no valora variar el periodo de sesiones de la cámara catalana. En concreto, según publica elpais.com, las fechas que baraja la Mesa son el 6 y 7 de septiembre, aprovechando la vuelta de los plenos.

Así lo ha decidido la Mesa del Parlament, en su primera reunión tras el parón del verano que comenzó en torno a las 10:00 horas de este miércoles. La posibilidad de que hoy se incluyera entre los puntos del día esta admisión a trámite de la ley del referéndum alertó al Gobierno, que valoraba tratar el tema catalán en el Consejo de Ministros extraordinario convocado por la crisis en el aeropuerto de El Prat.

De esta manera se acerca el debate a fechas más próximas al día para el que está estimado que ocurra la consulta, el 1 de octubre, como una estrategia para 'robar' tiempo al Gobierno. El presidente Mariano Rajoy anunció a principios de mes que impugnaría la ley del referéndum ante el El Tribunal Constitucional (TC) cuando la Mesa la admitiera a trámite y no se esperaría a que llegara al pleno de la Cámara catalana.

El Constitucional suspendió el 31 de julio la parte de la 'reforma exprés' del Parlament que pretendía aprobar leyes por lectura única, y advirtió y a la Mesa de que desobedecer acarrearía responsabilidades incluso penales.

Forcadell ha recordado que no tenía la obligación de abordar la ley del referéndum este miércoles, si bien, señala Europa Press, es costumbre tramitar este tipo de iniciativas en la primera reunión de la Mesa tras el registro.

"Sabemos la situación de judicialización de la política que estamos viviendo y la situación en la que estamos los miembros -soberanistas- de la Mesa", ha añadido en alusión a las investigaciones por el proceso soberanista contra los miembros de JxSí del órgano rector de la Cámara.

