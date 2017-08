El PP pronostica que Rivera le quitará votos a Sánchez

Los pronósticos de rajoy me recuerdan a su actuación con el Prestige y que dejó el barco en el fondo frente a las costas de Galicia y todo perdido de chapapote



Entiendo que quiera echarle un cable a su novia después del hazmerreír que ha protagonizado exigiendo bajar el IVA al cine para apoyar los presupuestos 2018, como si no hubieran mil cosas más importantes que pedir reformar.



Pero bueno, como ya los conocemos a los dos y sabemos que son tal para cual, sabemos de antemano que apoyará los presupuestos y que la niña necesita un poco de protagonismo para mostrar a sus ciudadanos que no es un cero a la izquierda, que son dos, pero por lo menos no es uno.