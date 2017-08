El Gobierno se reunirá de forma extraordinaria este miércoles para intentar poner fin a la huelga en El Prat

El aeropuerto ha mantenido la calma durante el primer día de huelga

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Imagen: EFE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocará un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles por la tarde para avanzar en el arbitraje que zanje la problemática entre Eulen y los trabajadores de los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa tras la celebración de una comisión de seguimiento en la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la que ha participado también el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, y el alcalde accidental del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni.

De la Serna ha concretado que en el Consejo de Ministros extraordinario se evaluarán los informes de la Abogacía del Estado y comenzarán los plazos para designar al árbitro que determinará las soluciones para finalizar el conflicto de los filtros de seguridad de El Prat.

"En el momento en el que finaliza un proceso de mediación sólo queda el recurso del arbitraje y el Gobierno no podía hacerlo antes porque, si no, hubiéramos acaparado otras competencias", ha explicado, y ha añadido que aún no se pueden determinar plazos sobre la designación del árbitro ya que primero los ministros deben evaluar todos los informes técnicos que les presente la Abogacía del Estado.

De la Serna ha detallado que, una vez se celebre el Consejo de Ministros Extraordinario, el Gobierno evaluará la situación y pondrá en marcha un proceso para que Eulen y la plantilla decidan un arbitro que desencalle el problema: "Si no llegan a un acuerdo, el Gobierno designaría el árbitro y, a partir de aquí, se le daría un tiempo para que formulara una propuesta de laudo".

Preguntado por los plazos del arbitraje y de la propuesta de laudo, el titular de Fomento ha dicho que "no hay un plazo concreto", pero que se hará con la mayor celeridad posible.

Presencia de la Guardia Civil

De la Serna ha sostenido que el Aeropuerto de Barcelona-El Prat "ha recuperado la normalidad" y ha puesto en valor la tarea de la Guardia Civil, que por primera vez este lunes desde la convocatoria de la huelga, ha estado presente en los filtros de seguridad de las instalaciones.

"El efectivo de la Guardia Civil ha funcionado", ha dicho, y ha celebrado que las colas en El Prat hayan desaparecido a pesar de la convocatoria de huelga indefinida por parte de los trabajadores de Eulen.

Preguntado por los presuntos acosos que han recibido algunos empleados por parte de la Benemérita y que han puesto en conocimiento el comité de huelga, el ministro ha defendido al cuerpo policial y ha asegurado que "no ha habido ningún problema con los trabajadores ni lo habrá".

A la comisión de seguimiento también han asistido el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el jefe de la comandancia de Barcelona de la Guardia Civil, el coronel Mariano Martínez; el presidente de Aena, José Manuel Vargas, y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Sonia Corrochano.

