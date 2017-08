PSOE y Podemos retiran los 'sobresueldos' a ex altos cargos en Castilla-La Mancha

El consejero ha señalado que la enmienda no busca sobresueldos

Busca no perjudicar la carrera profesional de los funcionarios, dicen

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina. Foto: Efe

PSOE y Podemos de Castilla-La Mancha han acordado retirar la enmienda que, según estos grupos y el Gobierno regional, busca no perjudicar la carrera profesional de los funcionarios que sean altos cargos de la Administración, aunque el PP y los sindicatos consolida los privilegios de los exaltos cargos.

A primera hora de la mañana, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al PSOE y a Podemos la retirada de esta enmienda conjunta al proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas dada la "confusión" que ha surgido.

El consejero ha señalado que la enmienda no busca sobresueldos, sino no perjudicar la carrera profesional de los funcionarios que ocupan puestos de responsabilidad en la Administración.

De hecho, ha señalado que en todas las comunidades autónomas y en la Administración del Estado se reconoce un complemento a quienes han asumido responsabilidades políticas, algo que no se hace en Castilla-La Mancha.

Ruiz Molina ha explicado que habría que preguntar a los agentes sociales "por qué lo que está regulado en las 16 comunidades autónomas y en la propia Administración del Estado es malo para Castilla-La Mancha".

Poco después, el diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, y la diputada de Podemos en el mismo parlamento autonómico María Díaz han anunciado la retirada de la enmienda para iniciar una fase de diálogo con los sindicatos y los grupos parlamentarios.

Asimismo, el PP ha denunciado que PSOE y Podemos no han renunciado a establecer "privilegios y sueldos vitalicios", ha señalado el diputado regional Francisco Cañizares. "No han dicho que renuncien a plantearlo, que les parezca mal. No han dicho que se han equivocado. Han dicho que los que se han equivocado han sido todos los funcionarios de Castilla-La Mancha", ha criticado Cañizares.

Para el PP, el desacuerdo de los sindicatos de los funcionarios con la enmienda ha hecho que PSOE y Podemos no tengan "otro remedio que dar un paso para atrás".

