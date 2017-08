Consolidar el modelo turístico o cambiar el rumbo, ¿qué quieren los partidos?

Eso si es pensar con la cabeza y no con el culo.



Turismo si, por supuesto. Respeto buen trato, por descontado. Pero hay que regular un sector vital que está provocando problemas muy serios que se nos están yendo de las manos.



Las cosas hay que hacerlas para que duren muchos años y no con fecha de caducidad. Absolescencia se llama a eso y me temo que si no paramos los pies a los especuladores y oportunistas de todo que se suben al primer carro que pillan y lo pudren todo, pues también pudrirán este negocio como todo lo que tocan.



Si al turismo, pero con orden, control cabeza e inteligencia.