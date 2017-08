Las cuatro vías de Rajoy para evitar el 1-O

Al 4, a ver, indepe, el PP tiene que abordar en paralelo todos los problemas que surgen.



Si crees que debe dejar que nos robéis Cataluña porque hay gente en el paro es que eres muy... indepe.



Pero tú tranquilo, se están mejorando TODOS los problemas que has enunciado.



El paro va bajando, el fraude se sigue persiguiendo, la corrupción que se juzga es toda del pasado, etc...



y no vas a tener que votar el 1 - Oct