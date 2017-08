Moncloa se equivoca si cree que basta con exigir que se cumpla la ley

El gobierno español todo lo ha basado en dar dinero a espuertas, privando de este recurso a otras CCAA, en dar sedes internacionales, que bien podrían estar en otras CCAA y que no siempre sean las mismas, etc. No ha llevado una política adecuada informativa por el mundo, no ha sabido enfrentarse a las mentiras y manipulación de la historia que audazmente han manejado ciertos gobernantes catalanes sin rubor alguna, no ha aplicado en el momento oportuno todas las transgresiones legales, dejando desamparados a muchos catalanes no nacionalistas, etc. La omisión no es buena compañía para un gobernante.