Podemos ensaya con Page un Gobierno nacional con el PSOE

Demagogia a espuertas como la de los falsos profetas salvadores de la Humanidad. Lobos disfrazados de corderos. Más peligrosos que pirañas en un bidet.



Hay que llevar cuidado en no caer bajo el hipnotismo de esta gente, porque si el PP lo hace mal, lo que se conoce de los falsos salvadores puede conducir a políticas mucho peores, con el agravante de ser irreversibles e incluso echar de menos y lamentarse de no tener un PP.



Es urgente una profunda regeneración de políticos, dispuestos a estar al servicio de los ciudadanos y no machacarlos, con falta de libertad e impuestos.



Ojo avizor.