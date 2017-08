Óscar Puente: "El enfrentamiento de Susana Díaz con Ferraz es malo para ella"

Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE

Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Imagen: Ana Isabel Rodríguez

Fue investido alcalde en su tierra natal con el apoyo de Valladolid toma la palabra (integrado por IU y Equo), movimientos sociales y de Sí se puede (Podemos y Ganemos), y ahora Pedro Sánchez ha decidido que sea la cara y la voz del PSOE, el portavoz en esta nueva etapa. Es un político atípico, espontáneo, sin pelos en la lengua, de esos que sorprenden, porque dice con descaro y sin alharacas lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice, lo cual suele descolocar a sus adversarios, de dentro y fuera de su partido.

Óscar Puente (Valladolid, 1968) es abogado de profesión, estudió solfeo, piano y coral, hizo sus pinitos como actor, es aficionado a casi todos los deportes y suele desplazarse en bicicleta cuando sus obligaciones se lo permiten. Sus amigos le llaman el pijo por su forma de vestir, y tal vez por eso, cuando le preguntas qué hace un hombre como él en un sitio como ese, desmonta el sambenito, recordando que es ideológicamente de izquierdas, en estado puro, por convicción y por tradición familiar: "Mi abuelo estuvo en la cárcel por ser socialista".

La entrevista se celebra en un pequeño receso de sus vacaciones y -¡cosas de la tecnología!- debe repetirse, nada más concluir, por un fallo en la grabación. Él, sin embargo, no se queja y acepta con un alto grado de comprensión el imprevisto. "Tranquila, esto de dar al botón equivocado del iPhone nos pasa a todos, ¿empezamos otra vez?", dice quitando hierro al incidente.

Ya metidos en harina no da puntada sin hilo. Afirma que el espectacular ascenso del PSOE en la encuesta del CIS tiene un nombre: Pedro Sánchez; que Susana Díaz no ha sabido perder y su actitud no solo le perjudica a ella, sino a los socialistas andaluces. Pone en valor la marcha atrás de otros barones territoriales como Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara y sobre Emiliano García Page dice que rectificar, como él ha hecho, es una muestra de inteligencia. Señala que la corrupción del PP es sistémica y que Rajoy es culpable político de todo lo ocurrido, aunque "se vaya de rositas" en los tribunales. No descarta a futuro un Gobierno de coalición con Podemos y dice que ningún alcalde socialista pondrá medios para el referéndum catalán. "El PSOE no amparará una ilegalidad".

Algunos se preguntan qué hace un 'pijo' como usted en un sitio como este, y cómo va a compatibilizar la alcaldía de Valladolid con la portavocía del PSOE...

Jaja, bueno, respecto a lo de pijo, llevo cargando con ese sambenito muchos años, a pesar de que milito en el PSOE desde los 20 y tengo 49 años. Soy nieto e hijo de socialistas. Dicen que soy pijo tal vez por mis aficiones o mi forma de vestir, pero que nadie dude sobre cuáles son mis ideas: soy una persona de izquierdas y actúo como tal, más allá de mi aspecto. En cuanto a mi labor de portavoz del PSOE, está por escribir. Nunca un alcalde ha sido portavoz de un partido, pero en todo caso es una portavocía que va a ser ejercida por más compañeros, más coral, y trataré de compatibilizarla. Mi prioridad es ser alcalde de Valladolid y mi compromiso es con mis ciudadanos. Si en algún momento veo que no puedo con ello, tendré que optar, y siempre lo haré por la alcaldía. La ilusión de mi vida y mi ambición personal es la política municipal.

¡Estarán contentos! El CIS ha dado una importante subida al PSOE. ¿Es por el nuevo secretario general o solo algo aleatorio?

El tiempo lo dirá, pero el resultado de la encuesta es muy contundente. No hay precedentes de un avance tan espectacular, porque venimos del 19 por ciento y nos situamos en un 25 por ciento, por eso creo que no es algo puntual, sino el principio de la recuperación del PSOE.

¿Y eso se debe sólo al liderazgo de Pedro Sánchez?

Esa espectacular subida tiene tres factores: por un lado, indudablemente el liderazgo de Pedro, por otro, el giro político que hemos dado a nuestro proyecto, que está siendo bien entendido por la ciudadanía, y por último, un movimiento de las bases dentro del partido, muy participativo y entusiasta. A mí no me ha sorprendido el resultado del CIS. Había un electorado que se había ido a la abstención o a Podemos, que estaba desencantado y necesitaba un signo dentro del PSOE para retornar al partido.

Sánchez se ha consolidado, pero también lo están haciendo los críticos como Ximo Puig o Guillermo Fernández Vara. ¿Se están rearmando las federaciones autonómicas que no apoyaron al secretario general?

Son procesos distintos. Los procesos autonómicos tienen unas claves y el federal ha tenido otra. Lo importante es que los liderazgos en los ámbitos autonómicos se adapten a la nueva situación del partido, y lo están haciendo. Aquí no sobra nadie. Es importante que Ximo y Fernández Vara hayan adaptado su discurso y su línea política a lo aprobado en el congreso federal y hayan sabido leer el momento que está viviendo la sociedad.

Pues no parece que sea el caso de Susana Díaz. ¿Se está atrincherando en la federación andaluza?

La actitud de Susana es un caso aparte. Así como otras personas que estaban con ella han sabido leer los resultados y están adoptando una actitud positiva y colaboradora, en ella no se aprecia ese cambio. Todavía no ha encajado ni ha asimilado la situación y espero que el tiempo la lleve a posiciones razonables de aceptación de la realidad.

Ella se marchó del Congreso porque sintió que a su federación se le había despreciado, y es muy crítica con la plurinacionalidad

Cuando uno se ausenta de un Congreso deliberada y voluntariamente, donde se están discutiendo cuestiones esenciales del proyecto político, luego no puede pretender revisar las cosas, y el tema de la plu- rinacionalidad se aprobó allí. El PSOE ha decidido su proyecto y no es de recibo que ella lo combata cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en el Congreso y renunció a ello. Susana debe entender y asimilar la nueva situación y espero que adopte posiciones razonables.

Tal vez, pero que Ferraz esté enfrentado a la federación andaluza es un gran desgaste, ¿no?

El enfrentamiento de Susana con Ferraz es malo para ella, y espero que en su entorno se lo hagan ver. No creo que le beneficie nada al PSOE de Andalucía que ella adopte una posición hostil hacia la nueva dirección. Deben ir en sintonía con lo dicho por la militancia.

¿Hay una falta de lealtad por parte de la presidenta andaluza?

Yo no hablaría de falta de lealtad, sino sobre todo de falta de asimilación personal del resultado del Congreso. El proceso ha sido duro, ella pensaba que iba a ganar, no estaba preparada para perder, pero espero que el tiempo le vaya curando esa herida y se ponga al servicio del partido y del secretario general.

¿La federación de Madrid va a ser una china en el zapato de Sánchez? Porque da la sensación de que ahí quien se mueve no sale en la foto

No conozco las interioridades del PSOE de Madrid, pero no creo que sea una china en el zapato de Pedro. Esa es una federación tremendamente complicada desde hace años, siempre con conflictos internos y luchas intestinas de familias. Es lógico que Pedro quiera que el PSOE de Madrid afronte por fin una etapa de tranquilidad.

Emiliano García-Page ha pasado de insinuar que si ganaba Sánchez se marchaba, porque se había 'podemizado', a formar Gobierno con Podemos, ¿le ha sorprendido?

Si errar es de humanos, rectificar es de sabios, y si hay una rectificación de Page, bienvenida sea. No seré yo quien le reproche a Emiliano que haya rectificado algunas de sus posiciones, porque indica que los que defendíamos otras alternativas estábamos en lo cierto. Lo único que él ha hecho es venir a ellas. Todos tenemos derecho a equivocarnos y rectificar, como ha hecho él. Es una muestra de inteligencia.

¿Sería factible un Gobierno Podemos-PSOE o es un futurible?

No es descartable un Gobierno PSOE-Podemos en el futuro. Ahora mismo la suma no da, no es posible, pero no es descartable, igual que no lo son gobiernos de coalición con otras fuerzas políticas. Habrá que ver la relación de fuerzas en cada momento y poner sobre la mesa ideas, proyectos y programas.

¿Y no hay riesgo de que Podemos, que ya ha fagocitado a IU, les fagocite también a ustedes?

Podemos no va a fagocitar al PSOE. Con IU fue distinto, porque Alberto Garzón no ha tenido interés alguno en mantener vivo el proyecto de IU. Tenía mucha prisa por integrarse en Podemos y ha hecho una apuesta por diluir IU. En el PSOE tenemos un proyecto diferenciado de Podemos y no hay ningún Garzón que quiera diluir nuestra formación en el seno de otra.

¿Se equivocan los que acusan a Sánchez de 'podemizarse' o de cambiar continuamente de opinión?

Pedro no ha estado solo, sino acompañado por la mayoría de los militantes, y lo que ha hecho ha sido leer el momento que vive la sociedad española. No se trata de podemizarse, sino de dar respuesta a los cambios que la ciudadanía exige, y Pedro lo que ha hecho es no estar ciego, abrir los ojos a la realidad y tratar de dar una respuesta.

Pues Rajoy ha dicho que está en forma para presentarse a las próximas elecciones y si la economía funciona, la corrupción es posible que al PP no le pase factura, ¿no?

Al PP le va a pasar factura, primero, la corrupción, demasiado extendida, continuada y sistemática, y también le va a pasar factura la economía. La recuperación puede ser para ellos un arma de doble filo, porque sus políticas están ahondando en las desigualdades. Toman decisiones políticas e ideológicas en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, y claro, se acaban las excusas cuando se está saliendo de la crisis y la situación para muchos ciudadanos no mejora. La recuperación económica puede ser una losa para el PP, paradójicamente, mayor que la propia corrupción. La desigualdad y la corrupción van a ser la tumba política de Rajoy.

¿Se plantean una moción de censura con Podemos?

La moción de censura no es descartable, pero hoy por hoy es imposible, porque no hay una mayoría suficiente para plantearla. No podemos apoyar una alternativa de gobierno con partidos que plantean una ruptura del país. No pactaremos con quienes no coincidimos en algo tan esencial como la definición territorial de España. No podemos gobernar con esas formaciones políticas. Por lo tanto, tampoco es descartable que la legislatura se alargue. Mariano Rajoy parece que está teniendo apoyo suficiente para aprobar los Presupuestos de 2018, y va a intentar agotar la legislatura.

¿Cuál va a ser su posición sobre el referéndum de Cataluña? ¿Van a sancionar a los alcaldes que voten?

La posición del partido y la del propio PSC es clara: ningún alcalde socialista pondrá medios ni infraestructura alguna a disposición de la celebración del referéndum, si es que se celebra. Si hubiera referéndum, cosa que dudo, los socialistas no pueden participar en algo ilegal, que no tiene ninguna garantía y no va a conducir a ningún resultado.

¿Habrá sanciones?

Habrá que ver qué ocurre a nivel individual, pero insisto en que ningún alcalde socialista va a ponen a disposición del referéndum infraestructura municipal, porque estaría cometiendo una ilegalidad, y el PSOE no lo podrá amparar.

Puigdemont está dispuesto a ir a la cárcel, aunque luego use a los funcionarios como escudos humanos...

El independentismo catalán dice una cosa en la puerta del juzgado y dentro dice otra. Antes se muestran dispuestos a ir a la cárcel y después se parapetan detrás de los funcionarios. Están jugando irresponsablemente con algo que no se va a producir. Cataluña no se va a independizar de España, lo saben perfectamente. Puigdemont tapa con la independencia sus vergüenzas, la corrupción de su partido.

¿El trato es que Puigdemont 'traga' con el 'procés' a cambio de que Esquerra y la CUP no entren demasiado en la corrupción de los Pujol?

Hay una comunión de intereses. Mientras se habla de la independencia en Cataluña y España es la madre de todos los problemas, eluden su responsabilidad en Cataluña. Evitan dar explicaciones sobre la sanidad catalana o la corrupción generalizada de un partido que ha tenido que extinguirse, como es Convergència i Unió. Al independentismo este tema le viene bien para tapar sus propias vergüenzas y al PP también, porque así no habla de los problemas de España. Los independentistas y Rajoy se retroalimentan.

¿El PP es un partido corrupto y el responsable es Rajoy, o tiene corruptos en su seno, como otros?

El PP tiene una corrupción sistémica y estructural, no son casos aislados, es una corrupción tan sistémica como la del 3 por ciento de Convergència. En cuanto a Rajoy, pretender que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, como dijo ante el tribunal, es absurdo. Ha sido todo lo que se puede ser en su partido y decir que es un completo desconocedor de lo que ha sucedido es bochornoso. En cualquier país de Europa una declaración de este tipo le hubiera inhabilitado. Rajoy es culpable políticamente, aunque judicialmente se vaya de rositas.

¿Qué le parece el fenómeno de la 'turismofobia' y la actuación violenta de los cachorros de la CUP?

Es un disparate absoluto. Me preocupa lo que hagan estos individuos violentos, pero me preocupa más todavía que algunos, que se les supone una seriedad política, digan que esto ha servido como una llamada de atención para que visualicemos los problemas del turismo. Una cosa es que el turismo haya que regularlo y otra que se justifique la violencia. Yo, como alcalde de Valladolid, invito a que el turismo que les sobra en Cataluña nos lo manden, y nosotros les atenderemos estupendamente. ¡Bendito problema!

¿Venezuela va inevitablemente a una guerra civil y la deriva dictatorial de Maduro debe ser condenada?

Tiene toda la pinta de que van a una guerra civil, si no están ya en ella. Maduro tiene comportamientos de tendencia totalitaria. No entiendo que Podemos se abrace a Venezuela con lo que está sucediendo, pero tampoco entiendo el espacio que los medios de comunicación españoles dedican al tema. Tal vez sea por la presencia de Podemos y, de paso que informan sobre Venezuela, se critica al partido de Pablo Iglesias.

