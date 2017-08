Cifuentes encabeza la oposición a las tasas y leyes que restrinjan las visitas

Hace falta ser inepto, ruín, inmovilista y vendepatrias. Los partidos de la democracia, PPSOE, han exprimido el limón del ladrillo, hasta límites demenciales, no respetando ecosistemas ni proporciones de habitabilidad y condenando a la pobreza a la población con precios abusivos de la vivienda, hasta que la p… burbuja reventó.



Su segundo "filón", también de gran altura de miras, fue el turismo, que nunca debería ser un proyecto estatal, iniciado infamemente en tiempos de Fraga como ministro del ramo, y continuado rastreramente por los PPSOE hasta que les ha explotado en las narices, gracias a varios grupos de valientes que se están batiendo el cobre por defender el honor y la convivencia en este país.



Su tercer proyecto, fue Eurovegas, afortunadamente abortado. Menudo nivel.



Después está la "marca España", donde se enriquecen mucho algunas empresas para estatales protegidas a todo riesgo por el gobierno del PP, a costa de los españoles. Y el desastre de Cajas-cortijo y Bancos preferentistas y amiguistas.



España necesita un partido de derechas, y no este partido "castrense" que nos está arruinando con una deuda que va a más y más, sin trazas ni intención de reducirla, y una entrada masiva de inmigrantes a los que no se pone coto, sino todo lo contrario. Si no se puede proteger Ceuta y Melilla, a Marruecos.



También se han cargado en ejército y los cuerpos de seguridad. A quién obedece el PP, a la iglesia o simplemente a no hacer nada para parecer políticamente correctos?. Idiotas, os habéis quedado atrás, no véis que USA y UK han cambiado?.



EL PROBLEMA NO ES LA IZQDA, QUE ES COMO ES, SINO QUE NO HAY DERECHA