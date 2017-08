Baltasar Garzón descarta presentarse a la Alcaldía de Madrid: "No voy a ser sucesor de Carmena"

Es uno de los promotores del nuevo partido Actúa

Este proyecto político nace como una "vocación de convergencia

Baltasar Garzón. Imagen: Reuters

Uno de los promotores del nuevo partido Actúa, Baltasar Garzón, ha asegurado este miércoles que no se presentará a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2019 ya que esa no sería su "forma de hacer política". "No voy a ser sucesor de Carmena, no voy a ser alcalde de Madrid", ha puntualizado.

"No es mi forma de hacer política. Hay que participar en política aportando ideas y, cuando sea necesario en cada momento, cada uno haremos lo que podamos", ha señalado el exjuez en declaraciones a Cuatro.

Para Baltasar Garzón, este proyecto político nace como una "vocación de convergencia para aglutinar a las fuerzas de izquierda", aunque esta vocación todavía no se dirija hacia la Alcaldía de la capital.

En este marco, el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares, ya señaló este martes que el registro de Actúa "no prejuzga ninguna decisión de cara a las elecciones autonómicas, municipales ni europeas".

"El partido es meramente instrumental y está lejos de cualquier proceso electoral", enfatizó el excoordinador general de Izquierda Unida, cabeza del proyecto.

PUBLICIDAD