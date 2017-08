Llamazares y Garzón registran un nuevo partido que podría optar a las elecciones

Este sigue siendo el pais de las maravillas para los caradura que solo quieren dinero facil y no quieren trabajar sino vivir mantenedos por los ciudadanos.



Tengo unas ganas de que alguien acabe ya con este sistema injusto y corrupto y es que ya no podemos mas estoy arto de ver como cada vez que hay elecciones aparece un partido nuevo formado por tipejos vividores y ademas bien puestos, el sistema se debe cambiar ya no podemos mantener tanto cara dura y es que no hay nadie que diga basta ya, cada vez mas politicos que no sirven para nada, bueno para vaciar las arcas, y lo que de verdad se necesita, SANIDAD, EDUCACION Y SEGURIDAD, es lo que estan quitandonos.



Hemos retrocesida al siglo Xll. Ya no hay quien diga VIVA ESPAÑA. QUE PENA COÑO.