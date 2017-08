El Govern convocará el referéndum con la ley del Parlament aunque el TC la suspenda

En mi opinión lo mas probable que pase después del butifarrendum 2.0 (o dia de la marmota) es que el PP negocie los puntos de la lista que el Sr. Mas llevo en su dia. Con el PSOP (Partido Socialista Obrero Plurinacional) y Podemos, afilando el cuchillo, el PP no tendrá mas remedio que concederle la mayoría de lo que pedia Mas. Será un error y otra oportunidad mas perdida de ponerle proa a resolver el problema del nacionalismo en España. No solo no lo resolverá, sino que lo agravará para el futuro. Pero es que con la izquierda que tenemos en España no hay otra salida. Un saludo a todos