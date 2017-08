Arrimadas: "Muchos empresarios se plantean cambiar sus negocios a Madrid"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en Cataluña

Sobre el referéndum ha dicho que "es una mentira"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en Cataluña. Imagen: EFE

Apenas se ha cogido dos semanas de vacaciones, pero al contrario de la mayoría de políticos en esta época, está disponible y acepta sin problema hacer la entrevista, aunque sea por teléfono e interrumpiendo su descanso. A Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) muchos la consideran, junto al líder de su partido, la política que mejor representa al proyecto de Ciudadanos: joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, de centro en estado puro.

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, realizó un postgrado en Gestión Empresarial y negocios internacionales. Consultora estratégica, fue galardonada como subcampeona en la categoría de Joven europeo del año en 2014 y, desde entonces, no ha parado de ascender hasta llegar a ser la portavoz de la ejecutiva nacional y líder del partido catalán.

Cuando le preguntas si al final es heroico sostener en Cataluña un discurso distinto al independentista, reconoce que quienes le llevan la contraria a la Generalitat no lo tienen fácil, pero cree una obligación moral defender las propias ideas.

Dice, con rotundidad, que no habrá referéndum, que cuando Puigdemont afirma "estar dispuesto a ir la cárcel" está entonando una bravuconada de mitinero y que no dudará en usar funcionarios, si llega es el caso, como escudos humanos. Señala que en el Gobierno de Cataluña quienes mandan son Junqueras y la CUP y que la antigua Convergencia apoya el Procés para tapar su corrupción. Afirma que el 1-O habrá tensión y ruido, pero después se irá a elecciones. Está convencida de que puede ser presidenta de la Generalitat. "No es una utopía", sentencia.

El 15 de septiembre arranca la campaña del referéndum. ¿Es imparable, no hay manera de impedirlo?

No nos podemos centrar tanto en impedirlo, como en constatar que no va a haber referéndum. La Generalitat no tiene cobertura legal para hacerlo, no tiene censo, ni juntas electorales, ni nada. Todo es una gran mentira. Los primeros que saben que no va a haber un referéndum son Puigdemont y Junqueras, vamos a asistir es otra mentira más. Están en un callejón sin salida, sin apoyo social, ni cobertura legal, ni apoyo internacional. Esa es la realidad.

¿Y qué más se puede hacer cuando hay políticos como Puigdemont que dicen que no les importa ir a la cárcel en nombre de todos?

Eso decía ese Mandela de la Costa Brava que era Artur Mas, y luego en los Tribunales presentó escritos diciendo que la culpa era de los funcionarios y que él no sabía nada. Estamos acostumbrados a declaraciones muy valientes en los mítines y luego en los Tribunales se vienen abajo. Mas o la señora Borràs ante el Tribunal echaron la culpa a los voluntarios y a los funcionarios de utilizar el dinero. Estoy convencida de que Puigdemont no dudará en utilizar a funcionarios como escudos humanos. Decir que está dispuesto a ir a la cárcel es una bravuconada mitinera.

No ser independentista en Cataluña, ¿se está convirtiendo ahora en un acto heroico para quien, como usted, defiende su españolidad?

No ser independentista en Cataluña es formar parte de la mayoría social catalana. Somos mayoría los que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. No lo considero heroico, es una obligación moral luchar por lo que crees si estas al servicio público.

¿Hay un hostigamiento de la gente que no acepta el criterio de los que mandan en la Generalitat?

No me gusta generalizar, pero es verdad que cuando tú eres intelectual, escritor, cantante o político, posicionarte públicamente en contra de la independencia tiene un alto coste. La presión de medios de comunicación de Cataluña afines a la Generalitat es muy fuerte.

¿Quién manda en la Generalitat, Puigdemont o Junqueras y la CUP?

Mandan Junqueras y la CUP. Convergencia, a cambio de que ERC tape la corrupción, hace lo que ellos quieren, y ERC se está hinchando a ganar votos a costa de Convergencia. El pacto que hay es tú me tapas la corrupción y a cambio en el PDCat renunciamos a nuestros principios. Puigdemont y los suyos son prisioneros absolutos de la CUP, ese es el chantaje a cambio de tapar el caso Pujol y todos los demás.

¿Está diciendo que el acuerdo es tapar la corrupción a cambio del Procés?

Ese es el pacto. Convergencia tenía tanta corrupción que necesita para taparla un socio chollo que les oculte las vergüenzas, y ellos les garantizan el Procés. Si se descubría toda la porquería, la estrategia del España nos roba no les hubiera valido, porque los que robaban eran los dirigentes catalanes. Convergencia necesitaba dos cosas: un socio chollo y una bandera y ahí tiene a Junqueras y a la estelada. Esquerra tapa la porquería de Convergencia a cambio de seguir en un Procés que sabe que se va a cargar electoralmente al PDCat.

Pues mal asunto si estamos ante un kamikaze político dispuesto a todo

Pero por muchas locuras que quieran hacer, al final chocarán con el muro de la realidad, que es la democracia, y los principios democráticos de cualquier país de la Unión Europea. Creo que esto va a acabar en elecciones. Va a haber un momento de tensión evidente, pero al final habrá elecciones y ahí es donde tenemos la oportunidad de recuperar un Gobierno con sentido común y un proyecto para todos los catalanes que no quiera enfrentarnos, sino todo lo contrario; que lidere las reformas de un país como España que tiene muchas oportunidades.

¿Lo que ha hecho Naturhouse cambiando sede a Madrid puede tener efecto dominó en otras empresas?

Hay muchos empresarios que se están planteando cambiar sus negocios a Madrid. No todos se atreven a decirlo en público, ni a todos se les puede pedir heroicidades. El Gobierno de la Generalitat debe garantizar que nadie se vea obligado a tener que irse porque la situación sea insostenible, y eso está ocurriendo.

¿Que las llamadas leyes de 'desconexión' se puedan aprobar en el Parlamento y en lectura única, sin permitir enmiendas, roza el totalitarismo, no?

Es un reglamento mordaza. Puigdemont, cuando alguien dice algo que no le gusta, o bien lo cesa si es miembro del Gobierno o bien lo intenta amordazar si somos la oposición. A todos los que han discrepado del Gobierno les ha echado, y a la oposición nos quiere tapar la boca. Con ese reglamento pretende anularnos. Los cuatro grupos de la oposición, C's, el PSOE, el Podemos de Cataluña y el PP, tenemos más votos, y representamos a más catalanes que los dos grupos que han apoyado ese reglamento y leyes disparatadas y en lectura única. Es un golpe contra el sentido común, la democracia y los principios básicos de un ordenamiento jurídico. No tienen mayoría de escaños ni para reformar el estatuto y pretenden declarar la independencia. ¡Un despropósito!

¿Usted se fía del nuevo PSOE liderado por Sánchez o el concepto de plurinacionalidad le da que pensar?

Más que fiarme o no, este nuevo PSOE es una incógnita, no es coherente porque cada día dice una cosa, pero yo para gobernar en Cataluña espero contar con los votos del PSOE, que se define como partido constitucionalista. Espero que Iceta no tenga la tentación de volver a hacer un Tripartito con Esquerra.

¿Y de Podemos se fía? Porque hay quien dice que Pablo Iglesias dice una cosa en Madrid y su partido en Cataluña otra

Podemos tiene un problema y es que sus dirigentes son mayoritariamente independentistas y sus votantes no. La señora Colau encabezó la manifestación del 11 de septiembre, fue a votar el 9-N y dijo sí a la independencia, y quiere poner al Ayuntamiento a disposición del 1 de octubre. Evidentemente, Podemos es una ruleta rusa. No es un voto fiable.

Pues usted lo tiene difícil en Cataluña para ser presidenta

El único partido que es claro, limpio, sensato, en contra de la independencia y que además es capaz de construir puentes y derruir muros es C's. No hemos pactado nunca con independentistas ni nacionalistas, y yo aspiro a poder gobernar en Cataluña, lo cual, créame, no es una utopía.

¿Y le salen los números para ser presidenta? ¿Cómo?

A eso aspiramos. Seguimos siendo líderes de la oposición y estamos a uno o dos escaños de poder tener una mayoría alternativa y arrebatársela al PDCat, Esquerra y la CUP. Si tenemos esa oportunidad, no sé cómo van a explicar en el resto de España el PSOE y Podemos que no nos dan su apoyo.

Rajoy sigue insistiendo en que no va a haber referéndum, pero, ¿cómo puede impedirlo el Gobierno?

Más que hablar de cómo impedirlo, hay que plantearse cómo van a hacerlo. ¿Qué censo van a utilizar? Si no se pueden coger los datos personales de los catalanes para una cosa ilegal sin violar la ley de protección de datos, ¿qué junta electoral van a organizar? Si no van a poder utilizar la junta electoral de verdad que está formada por jueces, secretarios judiciales, secretarios de ayuntamientos, etc. ¿A quién van a obligar a ir a las mesas? El Estado de derecho tienen mecanismos y el Gobierno de España tiene la obligación de aplicar las leyes. Son ellos los que tienen que explicar cómo lo van a hacer, no nosotros aclarar cómo impedirlo.

¿Comparte la crítica que le hacen a Rajoy de que falta política y sobran actuaciones judiciales?

¿Qué está haciendo Rajoy? Símplemente centrarse en la ley, y evidentemente hay que aplicar la ley, pero además hay que hacer política, y eso significa reformar España. El Gobierno no puede ser sólo un bufete de abogados, debe hacer pedagogía, explicar mucho mejor las cosas y hacer reformas que ilusionen a todos los españoles, incluidos la inmensa mayoría de catalanes.

¿Pero el artículo 155 es una opción o es una figura de attrezzo?

¡No es de attrezzo, pero estoy convencida de que no va hacer falta aplicarlo, porque hay elementos que hacen que sea imposible celebrar un referéndum ilegal en un Estado democrático y de derecho, y el primero que lo sabe es Puigdemont. Saben que no va a haber referéndum, y lo único que les queda es caldear el ambiente. Puigdemont prometió la independencia de Cataluña en 18 meses en enero de 2016, porque consideraba que ya había habido un referéndum y ¿qué ha pasado?. Esos 18 meses concluyeron en julio y no se ha declarado la independencia, porque no lo puede hacer, ni lo hará.

¿Estamos ante el problema más grave de la democracia? ¿Por dónde pasa la solución?

España tiene muchos problemas: paro, precariedad, corrupción, y el desafío de los independentistas es un problema que hay que revertir. La solución pasa por ganarles en las urnas y hacer un proyecto para Cataluña ilusionante. Por gobernar Cataluña de otra manera y gobernar España de otro modo, con un proyecto diferente también para la mayoría social de catalanes.

Usted ha dicho que para ser del Gobierno de la Generalitat hay que tener el carnet de ANC, ¿es así?

Tienes que ser muy independentista y no rechistar en público. Por eso hay consejeros que no han trabajado en su vida fuera de la política, y otros que están gestionado áreas de las que no tienen ni idea. Tenemos un filósofo gestionando la sanidad y un historiador las finanzas. Todos son muy "indepes" y han hecho voto de silencio. Si eres de la ANC y no rechistas puedes ser conseller.

¿Qué le parece la actuación de los 'cachorros' de la CUP y su 'turismofobia'?

Esa gente no entiende la política si no hacen acciones violentas. Lo preocupante no es el grupo de antisistema que pueda haber en Cataluña, sino que el PDCat y ERC le han dado la llave del gobierno a esta gente. Los presupuestos, las leyes, si hay elecciones o no, dependen de estos violentos. El PDCat prefiere tener el apoyo de los que queman autobuses, hacen apología de Otegui, y defienden a Maduro antes de tener un proyecto sensato. Esa es la demostración palparia de la insensatez y la radicalidad del Gobierno de la Generalitat.

Estos ataques, ¿cómo pueden perjudicar al sector turístico y qué le parece la actitud de Ada Colau?

El turismo es un sector fundamental, y estos ataques también afectan a la marca Barcelona, la marca Cataluña y la marca España. Me parece una barbaridad que el Gobierno de la Generalitat no haya querido condenar estos actos. Han intentado pasar de puntillas para no molestar a la CUP, porque dependen de ellos. Y en cuanto a Ada Colau, con sus políticas ha contribuido a crear esta turismofobia, eso es evidente.

Cambiando de asunto. ¿Venezuela va hacia una guerra civil?

Ojalá no se llegue a una guerra civil. ¡Esperemos que no! En lo que se refiere a nuestro Gobierno debería liderar la respuesta a Maduro. Las declaraciones de condena están bien, pero hay que dar un paso más y el Gobierno debería poner sanciones patrimoniales a los miembros delEjecutivo de Maduro. Hay que pasar a la acción y congelar patrimonios, porque hay muchos miembros de su régimen que están sacando su dinero en Venezuela y lo está colocando en la UE. Eso hay que desactivarlo.

¿Cree que vamos a una legislatura larga y C's garantizará que lo sea?

Sí, creo que la legislatura será larga, y C's va a contribuir a que haya estabilidad a cambio de reformas.

¿Cuál sería ahora la prioridad?

La reforma laboral es la más urgente. El PSOE fue el campeón del paro y el PP lo es de la precariedad. No son una plaga bíblica que tengamos los españoles encima, sino la consecuencia de un sistema que no funciona. Hay que hacer una gran apuesta por una gran reforma laboral, que estoy segura que se aprobará esta legislatura.

